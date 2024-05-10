Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne randevu onaylama uygulaması geldi. Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak uygulama, tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hepimizi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) değişikliğe gidildiğini açıklayan Fahrettin Koca, yeni sistemle ilgili detay da verdi. Pazartesi günü itibarıyla başlayacak yeni dönemde herkes, randevusuna onay vermek zorunda kalacak.

Yeni sistem, çalışma mantığı açısından oldukça basit olacak. Diyelim ki haftaya cuma gününe randevu aldınız. Perşembe günü saat 20:00'ye kadar bu randevuyu onaylamak durumunda olacaksınız. Yeni dönemi "Onaylı Randevu Dönemi" isimlendiren Bakan Koca, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastalarının bu uygulamadan muaf tutulacaklarını söyledi.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ



Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum:



Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk.



MHRS;



Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.



Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor.



Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.



Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum:Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk.MHRS; telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek:Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.Bu sisteme, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme dediyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor.hayırlı olsun.Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

MHRS ile ilgili detaylı bilgi için: