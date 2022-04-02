Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca MHRS sayesinde Türkiye’nin her yerindeki hastanelerden ya da aile hekiminizden kolayca randevu alabiliyorsunuz. Gelin MHRS nedir biraz daha yakından bakalım ve ne işe yarar, nasıl giriş yapılır, nasıl randevu alınır gibi merak edilen soruların yanıtlarını görelim.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizdeki tüm sistemler de dijitale dönüyor. e-Devlet, UYAP, e-Nabız, MHRS gibi sistemler sayesinde pek çok resmi işlemi oturduğumuz yerden yapabiliyoruz. Elbette bunlar arasında en önemlisi Sağlık Bakanlı tarafından geliştirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca MHRS. MHRS sayesinde telefon açarak, internet sitesine girerek ya da mobil uygulamasını kullanarak dilediğiniz hastaneden randevu alabiliyorsunuz.

Yaşı biraz büyük olanlar hatırlayacaktır, eskiden her hastanenin randevu sistemi kendine özeldi. MHRS ile bu sistem, tek bir merkez üzerinden kontrol edilir oldu ve bu sayede hastane önünde uzun kuyruklar oluşturma dönemi sona erdi. Pandemi sonrası sistemde sorunlar yaşandığı söylense bile yine de iyi bir sistem olduğunu söylemek gerekiyor. Gelin MHRS nedir, nasıl giriş yapılır, nasıl randevu alınır tüm detaylarıyla görelim.

MHRS nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında geliştirilen ve 2010 yılında vatandaşların hizmetine sunulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca MHRS; Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinden randevu alabileceğiniz bir sistemdir.

MHRS üzerinnden randevu almak için internet sitesini, mobil uygulamasını ya da Alo 182 hattını arayabilirsiniz. Bu sistem ile birlikte Türkiye’nin neresinde olursanız olun dilediğiniz hastanenin, dilediğiniz bölümündeki, dilediğiniz hekimden, dilediğiniz saatte randevu alabilirsiniz. MHRS, hastane randevu sistemlerini tek bir merkezde toplayan dünyadaki ilk ve tek sistemdir.

MHRS ne işe yarar?

MHRS ne işe yarar sorusunun yanıtı için bu sistem öncesinden biraz bahsetmek gerekiyor. MHRS öncesinde her bir hastanenin randevu sistemi kendine özeldi. Yani bir hastaneden randevu almak için ya o hastaneyi aramalı ya da sabah erken saatlerde hastanenin ilgili bölümünde sıraya girmeliydiniz. Oluşan kalabalığı tahmin etmek zor değil.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi, tüm bu karmaşayı ortadan kaldırdı. Artık hastaneye yalnızca randevu saatinizden birkaç dakika önce gitmeniz yeterli. Üstelik sistem üzerinden randevu yoğunluğunu gördüğünüz için boşuna beklemekten de kurtuluyorsunuz. Aradığınız kriterlerde bir randevu bulamazsanız alarm kurabiliyor, aldığınız randevuyu yine sistem üzerinden iptal edebiliyorsunuz.

MHRS’ye nasıl üye olunur?

Adım #1: Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın.

Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın. Adım #2: Sayfanın altındaki Üye Ol butonuna tıklayın.

Sayfanın altındaki Üye Ol butonuna tıklayın. Adım #3: T.C. kimlik numaranızı yazın.

T.C. kimlik numaranızı yazın. Adım #4: Adınızı ve soyadınızı yazın.

Adınızı ve soyadınızı yazın. Adım #5: Cinsiyetinizi belirtin.

Cinsiyetinizi belirtin. Adım #6: Doğum tarihinizi girin.

Doğum tarihinizi girin. Adım #7: İleri butonuna tıklayın.

İleri butonuna tıklayın. Adım #8: İstenilen diğer bilgileri güncel ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alabilmek için sisteme kayıtlı olmanız gerekiyor. İlk kayıt işlemi sonrası belirlediğiniz şifre ve T.C. kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Paylaştığınız bilgiler hastane sistemlerinde de aynı şekilde görüneceği için bilgilerinizi güncel ve eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzdan emin olun.

MHRS’ye nasıl giriş yapılır?

Adım #1: Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın.

Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın. Adım #2: T.C. kimlik numaranızı yazın.

T.C. kimlik numaranızı yazın. Adım #3: Kayıt sırasında belirlemiş olduğunuz şifreyi yazın.

Kayıt sırasında belirlemiş olduğunuz şifreyi yazın. Adım #4: Giriş butonuna tıklayın. ya da

Giriş butonuna tıklayın. Adım #5: e-Devlet ile Giriş butonuna tıklayın.

e-Devlet ile Giriş butonuna tıklayın. Adım #6: e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Adım #7: Sistem sizi tekrar MHRS sayfasına yönlendirecek.

Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yapabilmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk kayıt sırasında oluşturduğunuz şifreyi unutmamaya dikkat edin. e-Devlet bilgilerinizle giriş yapıyor olsanız bile daha önce MHRS kayıt işlemini tamamlamış olmanız gerekiyor.

MHRS ile nasıl randevu alınır?

Adım #1: Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın.

Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın. Adım #2: Sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yapın. Adım #3: Aile Hekimi Randevusu Al ya da Hastane Randevusu Al butonuna tıklayın.

Aile Hekimi Randevusu Al ya da Hastane Randevusu Al butonuna tıklayın. Adım #4: Aile hekiminiz belirli olduğu için en uygun zamanda randevu alabilirsiniz.

Aile hekiminiz belirli olduğu için en uygun zamanda randevu alabilirsiniz. Adım #5: Hastane randevusu için Genel Arama butonuna tıklayın.

Hastane randevusu için Genel Arama butonuna tıklayın. Adım #6: İl ve ilçe seçin.

İl ve ilçe seçin. Adım #7: Klinik ve hastane seçin.

Klinik ve hastane seçin. Adım #8: Muayene yeri ve hekim seçin.

Muayene yeri ve hekim seçin. Adım #9: Randevu ara butonuna tıkladığınız zaman uygun randevu tarihleri sıralanacak.

Randevu ara butonuna tıkladığınız zaman uygun randevu tarihleri sıralanacak. Adım #10: Tarihi ve saati seçerek randevuyu onaylayın.

MHRS üzerinden randevu almak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. MHRS mobil uygulaması üzerinden benzer adımları uygulayarak da randevu alabilirsiniz. Karmaşık göründüğünü düşünüyorsanız Alo 182 hattını arayarak tüm bu bilgileri sesli olarak paylaşın ve yine dilediğiniz gibi randevu alın.

MHRS randevu iptali nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın.

Buradan MHRS internet sitesininin randevu sayfasını açın. Adım #2: Sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yapın. Adım #3: Randevularım ekranını açın.

Randevularım ekranını açın. Adım #4: En alttaki Tümünü Göster butonuna tıklayın.

En alttaki Tümünü Göster butonuna tıklayın. Adım #5: İptal etmek istediğiniz randevunun yanındaki kırmızı iptal butonuna tıklayın.

İptal etmek istediğiniz randevunun yanındaki kırmızı iptal butonuna tıklayın. Adım #6: İptal işlemini onaylayın.

MHRS üzerinden almış olduğunuz bir randevuyu iptal etmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Aldığınız randevulara gidemeyecekseniz mutlaka iptal etmelisiniz. Çünkü o randevu iptal olursa başka birine verilir ama iptal edilmezse boşa geçen bir zaman olur ve olan yine başka bir hastaya olur.

MHRS ile neler yapılır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca MHRS sisteminin ilk ve öncelikli amacı, hastaların uzun uzun beklemeden diledikleri zaman, diledikleri hastanenin, diledikleri bölümündeki, diledikleri hekiminden randevu almalarını sağlamaktır. MHRS üzerinden Türkiye’nin her noktasındaki Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinden randevu alabilirsiniz.

Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yaptıktan sonra karşınıza üç temel seçenek çıkıyor; Aşı Randevusu Al, Aile Hekimi Randevusu Al ve Hastane Randevusu Al. COVID-19 hastalığına karşı mücadelemizdeki en büyük silah olan aşı randevularını, sizi en iyi tanıyan doktorunuz aile hekimi randevularını ve umarız kimsenin yolunu düşmez, çok daha büyük rahatsızlıklar için detaylı muayene olabileceğiniz hastane randevularını MHRS üzerinden alabilirsiniz.

MHRS sisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise arşiv oluşturabiliyor olması. MHRS üzerinden aldığınız tüm randevuları, Geçmiş Randevularım sayfası üzerinden görebilirsiniz. Yani diyelim bir hastanenin bir doktoru ile çok iyi anlaşmıştınız ve maalesef tekrar hastalandınız ama doktoru hatırlamıyorsunuz. Hemen Geçmiş Randevularım sayfasına giderek kayıtlı randevunuzu tekrar edebilirsiniz.

Eğer dilediğiniz hastanenin, dilediğiniz bölümündeki, dilediğiniz bir hekimden randevu alamadıysanız endişe etmeyin. Bana hatırlat butonu ile alarm kurabilirsiniz. Yani seçtiğiniz kriterlere uygun bir randevu açıldığı zaman e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca MHRS nedir, ne işe yarar, nasıl giriş yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. MHRS hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.