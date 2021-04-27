Miami’de Parlak ve Siyah Yeni Bir Örümcek Türü Keşfedildi

Miami hayvanat bahçesi çalışanları, hayvanat bahçesi yakınlarında daha önce görülmemiş, tarantulaya benzeyen, parlak ve siyah dokuya sahip bir örümcek buldu. Yapılan incelemelerde örümceğin hiçbir türe ait olmadığı görülünce literatüre yeni bir tür eklendi.

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde örümcek fobisi olanları bir hayli korkutacak yeni bir keşfe imza attı. Keşif, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Miami Hayvanat Bahçesi’nde bir hayvan bakıcısının yerde bulduğu bir örümcekle başladı. Bu örümcek, ünlü tarantula familyasının daha parlak dokuya sahip bir cinsiydi ve tamamen siyahtı.

The Pine Rockland (bilim dünyasında latince Ummidia richmond) olarak isimlendirilen yeni örümcek türü, boyutlarıyla da epey gözünüzü korkutacak cinsten. Türün erkek üyelerinin boyutları ortalama 23 milimetreyken dişiler, bilim insanlarının açıklamasına göre erkeklerin iki ila üç katı büyüklüğe sahip. Daha da korkutucu kısmı dişilerin yaklaşık 20 yıllık ömre sahip olması. Erkeklerdeyse bu süre 7 yıl.

Miami’deki yeni örümcek türü:

Ctenizidae örümcek familyasına ait olduğu söylenen Ummudia, familyanın taşıdığı özellikleri taşıyor. Tür, avcılardan saklanmak ve av yakalamak için yatay kapak gibi menteşeli yapıya sahip yerlerde yaşıyor. Tüm hayatını aynı yuvada geçiriyor ve avlarının saklandıkları yerden geçmesini bekliyor. Av geldiğinde de kamufle edilmiş inlerinden çıkarak avlarını yakalıyor.

Türün ilk bulunduğu yılsa aslında 2012’ydi. Aynı hayvanat bahçesini sarmalayan ormanın içinde görülen örümcek, hayvanat bahçesi çalışanları tarafından fotoğraflandı ve türün belirlenmesi için fotoğrafları hayvanat bahçesinin araştırma merkezine gönderdi. Fakat fotoğrafı çekilen örümcek, hiçbir türe uymuyordu.

Bunun üstünden geçen 2 senenin ardından aynı türde bir başka örümcek daha bulundu ve bu örümcek inceleme için uzmanlara gönderildi. En sonunda örümcek, kendisini Piedmont Üniversite’sinde buldu. Burada görev yapan Dr. Rebecca Godwin, geçtiğimiz günlerde örümceğin daha önce tanımlanmamış bir türden olduğunu resmen açıkladı.