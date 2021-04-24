Plastik Atık Geri Dönüşümünü Kolaylaştıran Yeni Yöntem

Plastik atık kirliliği, geri dönüştürülmesi zor bir materyal olması sebebiyle karşımıza çıkan önemli sorunlardan biri. Ancak yeni geliştirilen bir yöntem ile bu sorun çözülecek gibi görünüyor.

Plastik, insanların en çok kullandığı materyallerin başında geliyor. Hayatın her noktasında plastik bir ürünle temas ediyoruz ve günlük hayatımıza böylesine dahil olmuş bir materyal olması plastiği aynı zamanda oldukça zararlı hale getiriyor. Çünkü plastiği üretmek ne kadar kolaysa, geri dönüştürmek bir o kadar zor ve plastik atıklar gezegenimizin en büyük düşmanlarından biri. Ancak ne plastik kullanmaktan vazgeçiyoruz ne de onu tamamen geri dönüştürerek ekolojik dengeye zarar vermeyecek hale getiriyoruz.

Plastik atıkların geri dönüşümünü zor bir süreç haline getiren şey ise atıklar dönüştürülürken harcanan enerji miktarının fazla olması. Yakıt olarak geri dönüştürülecek bir plastiğin geri dönüşümü esnasında gerekli enerji için kullanılan yakıt miktarı ortaya çıkacak yakıt miktarından fazlaysa, bu işleme bir bakıma 'zarar' olarak bakılıyor ve bu da işleri zorlaştırıyor. Plastiğin dönüştürülmesi için ülkelerin atıklarını alan Çin'in artık bunu yapmıyor olmasının sebebi olarak da bu gösteriliyor.

Tüm bunları değiştirecek yeni bir yöntem geliştirildi:

Plastik atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili problemler, konuyu bilim insanları için kritik bir noktaya getiriyor ve bu konuda pek çok araştırma yürütülüyor. ABD'de Delaware Üniversitesi'nden bilim insanlarından oluşan bir grup ise yürüttükleri araştırmalar sonucunda plastik atık sorununu orta vadede çözebilecek bir yöntem geliştirdiler.

Yürütülen çalışmanın odak noktasında düşük enerji yoğunluklu plastiklerin yüksek enerji yoğunluklu yağlara nasıl geri dönüştürülebileceği sorusu yer alıyor. Mevcut rafineriler kolaylıkla plastik oluşturuyor. Enerji, yoğun petrolü hafif ve güçlü plastik torbalar veya su şişeleri yapmak için gereken uzun karbon dizilerine dönüştürüyor ve plastik oluşmuş oluyor. Ancak bu süreç tersine çevrilemiyor.

Araştırma ekibinde yer alan ve çalışmanın baş yazarı olan Dionisios G. Vlachos, platin ve zeolit kullanılarak 'tersine bir rafineri' işlemi gerçekleştirerek verimli bir plastik atık geri dönüşümü yapılabileceğini ifade ediyor. Bu iki kimyasalın bir arada kullanılması ile yüksek oranda likit hidrokarbon (petrol) elde ediliyor.

Bu yöntem ile maksimum yüzde 85 oranında sıvı dönüşüm elde ediliyor ve bu oran standart geri dönüşüm yöntemlerine göre oldukça yüksek. Ayrıca ekip, bu şekilde çok daha az enerji harcandığı için de ayrıca verimli olduğunu ifade ediyor. Çalışmaları için patent başvuru yapmış olan ekip, 5 - 10 yıllık süre zarfında bu yöntemin yaygın kullanılan bir yöntem haline geleceğini söylüyor.