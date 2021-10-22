Michael Bay’ın yeni filmi Ambulance’ın ilk fragmanı yayınlandı. Planlanan soygunda karşılaşılan aksaklıklardan sonra gelişen olayları anlatan aksiyon filmi Ambulance, 18 Şubat 2022’de vizyona girecek.

Dev film şirketi Universal Pictures, Transformers'ın yönetmeni Michael Bay’ın yeni filmi Ambulance’ın ilk fragmanını yayınladı. Nefes kesen aksiyon filminin başrolünde Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.

Laurits Munch-Petersen’in yönettiği aynı isimli 2005 yapımı film yeniden, Michael Bay tarafından çekildi. Filmde olaylar bir sağlık görevlisinin kritik durumdaki bir hastayı iyileştirmeye çalıştığı ambulansın, iki banka soyguncusu tarafından kaçırılmasıyla gelişiyor.

Michael Bay'den yeni film: Ambulance

Ambulance, eşinin ameliyat masraflarını karşılamak için banka soymaya karar veren Mateen karakteri ve ona yardım eden arkadaşının aksiyon dolu macerasını anlatıyor. Soygun planlandığı gibi ilerlerlerken, iki arkadaş bir ambulansla kaçmak zorunda kalır. Ancak ambulansta soyguncuların dışında bir sağlık görevlisi ve ciddi bir çatışmada yaralanmış bir polis memuruyla karşı karşıya kalırlar. Bir tarafta eşinin sağlığı söz konusuyken diğer tarafta polisin hayatı tehlikededir. Mateen, karısını kurtarmakla ölmek üzere olan bir hastayı kurtarmak arasında kalır.

Aksiyon dolu soygun filminde, soyguncu karakterlerini Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II canlandırıyor. Polis memurunun hayatta kalması için tedavi uygulan doktoru ise Eiza Gonzalez canlandıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Jackson White, Colin Woodell, A Martinez, Remi Adeleke, Cedric Sanders, Wale Folarin, Keir O’Donnell, Moses Ingram ve Olivia Stambouliah yer alıyor.

Çekimleri Mart 2021’de tamamlanan Ambulance’ın 18 Şubat 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.

Ambulance'ın ilk fragmanı