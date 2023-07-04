JustWatch, Türkiye'de dijital platformlarda geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Listede yer alan dizi ve filmlere gelin birlikte bakalım.

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan veriler, çoğumuzun son zamanların en popüleri dizisi The Idol, film olarak ise Kutsal Damacana 4 izlediğini gözler önüne seriyor.

JustWatch'un 26 Haziran - 2 Temmuz tarihlerini kapsayan verilerinde Avatar 2'nin Disney+'a gelmesiyle ne kadar ilgi gördüğü de gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri şu şekilde paylaşıldı:

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler

The Idol Secret Invasion Black Mirror The Witcher The Bear Succession Supernatural Arayış The Last of Us The Boys

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler