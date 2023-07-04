Türkiye’de Bu Hafta En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı

1 dk okuma süresi
232
38
21
14
13
JustWatch, Türkiye'de dijital platformlarda geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Listede yer alan dizi ve filmlere gelin birlikte bakalım.

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan veriler, çoğumuzun son zamanların en popüleri dizisi The Idol, film olarak ise Kutsal Damacana 4 izlediğini gözler önüne seriyor. 

JustWatch'un 26 Haziran - 2 Temmuz tarihlerini kapsayan verilerinde Avatar 2'nin Disney+'a gelmesiyle ne kadar ilgi gördüğü de gözler önüne serildi. Geçtiğimiz haftanın en çok izlenenleri şu şekilde paylaşıldı:

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler

en çok izlenen diziler

  1. The Idol
  2. Secret Invasion
  3. Black Mirror
  4. The Witcher
  5. The Bear
  6. Succession
  7. Supernatural
  8. Arayış
  9. The Last of Us
  10. The Boys

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler

en çok izlenen filmler

  1. Kutsal Damacana 4
  2. Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
  3. Nimona
  4. Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları
  5. Extraction 2
  6. Avatar: Suyun Yolu
  7. Çizmeli Kedi: Son Dilek
  8. Dert Etme Sevgilim
  9. M3GAN
  10. Önemsiz Biri
İLGİLİ HABER

Netflix Türkiye'nin Temmuz Ayında Yayınlayacağı Tüm Dizi ve Filmler: The Witcher, Terzi ve Dahası...
232
38
21
14
13
Emoji İle Tepki Ver
232
38
21
14
13
En Güncel Haberler