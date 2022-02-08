Michael Jackson'ın sallantılı hayatının film olacağı açıklandı. Filmin yapımcılığını, Lionsgate adına Graham King yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.

İnsanlık tarihinin en ünlü şarkıcılarından bir tanesi olan pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatı film oluyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve yayınlandığı dönem tüm dünyanın gündemine oturan "Bohemian Rhapsody"nin yapımcılığını gerçekleştiren Graham King tarafından üstlenilen proje, Michael Jackson'ın çalkantılı yaşantısı ile kariyerine odaklanacak. King, biyografik yapım için Michael Jackson'ın mirasının yöneticileri John Branca ve John McClain ile bir araya gelecek.

Ne denli önemli bir projede yer aldığının bilincinde olan Graham King, konuyla ilgili açıklamalarında "Jackson ailesiyle ilk kez 1981'de tanıştım ve onların mirasını beyaz perdeye taşımaktan onur duyuyorum. Dodger Stadyumu'nda oturup Zafer Turu'nu izlerken, yaklaşık 38 yıl sonra bu filmin bir parçası olma ayrıcalığına sahip olacağımı asla hayal edemezdim." ifadelerini kullandı.

"Karmaşık adamın derinlemesine tasvirini verecek"

Açlık Oyunları ve John Wick gibi ikonik yapımların ardındaki şirket ve Michael Jackson projesiyle de adından bir kez daha söz ettirecek Lionsgate tarafından yapılan basın açıklamasında, "İzleyicilere Pop'un Kralı olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini verecek.” ifadeleri kullanıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Joe Drake ise "Lionsgate'in bu destansı filmin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyım ve 'Bohemian Rhapsody'den 'Ali'ye kadar ikonik hayat hikayeleri anlatmakta başarısını kanıtlamış Graham ile çalışmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

Michael Jackson'ın hayatı gerçekten de belgesel olmayı hak ediyor. Yaptığı müziklerle dünya genelinde ün kazanması, ten rengini değiştirmek için geçirdiği ameliyatlar ve çocuk istismarı ile suçlanmış oluşu, onun sallantılı hayatındaki önemli olayların başında geliyor. Öte yandan; Pop'un Kralı'nın 2009'daki şüpheli ölümü bile hala gizemini koruyor. Bazı kesimler, Micheal Jackson'ın bugün bile hayatta olduğuna inanıyor. Bakalım yeni film, bu hayat hikayesini ne şekilde anlatacak.