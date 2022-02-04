Bergen filminden ilk fragman geldi. Yayınlanan fragman, filmden genel bir kesit sunuyor. Türk müziğine damga vuran Bergen'in trajik hayatını anlatacak film, 4 Mart'ta vizyona girecek.

Türk sineması, önümüzdeki günlerde sinemaseverlerin ilgisini çekmesi muhtemel yeni bir proje ile karşılaşacak. Türk müziğinin önemli isimlerinden olsa da çektiği acılarla ülkenin gündemini sarsan Bergen'in hayatı, önümüzdeki ay vizyona girecek. Film için geri sayım devam ederken film ekibi, Bergen için ilk fragman yayınladı.

Güçlü sesi ile 80'li yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Bergen, oldukça sorunlu bir evlilik hayatına sahipti. Halis Serbest isimli adam Bergen'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulamış, 1989 yılında ise ünlü sanatçıyı silahla vurarak öldürmüştü. Acı olsa da Bergen'i Bergen yapan şeylerden bir tanesi de yüzüne atılan kezzap sonucunda kaybettiği gözüydü. 1982 yılında yaşanan bu korkunç olayın arkasındaki isim de Halis Serbest'ti... Bu arada; Halis Serbest'in hala yaşadığını da belirtelim. İşte tüm bu yaşananlar, önümüzdeki ay itibarıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor

Önümüzdeki ay vizyona girecek filmde, ünlü sanatçıyı Farah Zeynep Abdullah canlandıracak. Filmde ayrıca Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen ve Şebnem Dönmez gibi isimleri de göreceğiz. Mine Şengöz’ün yapımcı olduğu, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ve Mehmet Binay bulunuyor.

4 Mart'ta yayınlanacak filmle ilgili çalışmalar devam ederken yayınlanan ilk fragman, filmin başından sonuna kadar genel bir kesit sunuyor. Fragmanda, Bergen'in büyük umutlar besleyerek başlayan kariyerinin ilk günlerinden, evlilik sonrası sürece kadar neler yaşandığının küçük bir özetini görüyoruz. Fragman, özellikle de duygusal sinemaseverlerin hem sinirleneceği hem de gözlerinin dolacağı etkileyici bir yapıya sahip.

İşte Bergen için hazırlanan fragman