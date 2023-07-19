Microsoft, ofis uygulamalarına gelecek yapay zekâ desteği CoPilot için fiyat açıklaması yaptı. Açıklanan rakam, kurumsal tüketicilerin maliyetlerini iki katına çıkaracak...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan birkaç ay önce ofis uygulamalarına yapay zekâ desteği getireceğini açıkladı. Genel adı "CoPilot" olan bu yapay zekâ, ofis uygulamalarında otomatik metinler oluşturulmasını sağlayacakı. GPT-4 ile desteklenen yapay zekâ, metin oluşturabiliyor olmasına ek olarak özetleme yapma, Excel verilerini analiz etme ve Powerpoint sunumları oluşturma yeteneklerine sahipti.

Şimdiyse CoPilot ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Microsoft, ofis uygulamalarında çalışacak CoPilot için fiyat açıklaması yaptı. Yapılan açıklama, ne yazık ki hevesleri kursaklarda bırakacak türden. Özellikle de işletmeler, yapay zekâ destekli ofis uygulamaları için çok ciddi bütçe ayırmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Çünkü Microsoft, bazı hizmetlerinde yaptığı gibi CoPilot'ta da çalışan başına para alacak.

Microsoft Office'deki CoPilot için çalışan başına 30 dolar ödeme yapılacak!

*Word uygulamasında CoPilot kullanımına örnek.

Microsoft'un açıklamasına göre ofis uygulamalarında yapay zekâ desteği almak isteyen müşterilerin, her çalışan başına ekstra 30 dolar ödeme yapması gerekecek. Bu tutar hiç de makul değil çünkü "Microsoft 365 E3" isimli temel abonelik zaten 36 dolar karşılığında satılıyor. Bu arada; Microsoft'un Türkiye için yerel fiyatlandırma yapmadığını belirtelim. Microsoft 365 E3'ü Türkiye'de satın almak isterseniz, kullanıcı başına aylık 650 TL'den fazla ödeme yapmanız gerekiyor. CoPilot'un bugünkü koşullarda Türkiye fiyatı, yaklaşık olarak 541 TL'ye denk gelecek. Bunun her çalışan için olduğunu bir kez daha hatırlatalım. CoPilot destekli Microsoft 365'i 10 kişi kullanacaksa, sadece yapay zekâ için aylık 5.410 TL ekstra maliyet oluşacak.

Bu arada; Microsoft, CoPilot'un ofis uygulamalarına ne zaman geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak hizmetin bir süredir test aşamasında olduğu zaten biliniyor. Çok yakın bir gelecekte, Microsoft'un internet sitesinde güncelleme yapmasını ve CoPilot için resmi fiyatları duyurmasını bekliyoruz.