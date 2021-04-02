Microsoft'un Tüm Hizmetleri Çöktü: Düzelmesi 5 Saat Sürdü

Microsoft, dün gece DNS kaynaklı olduğu açıklanan bir sorunla karşılaştı. Düzeltilmesi 5 saati bulan sorun, Microsoft Teams ve Xbox Live gibi hizmetlere erişimin kesilmesine yol açtı. Çalışmalarını Türkiye'ye göre sabaha kadar sürdüren Microsoft, nihayet sorunun üstesinden gelmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un hizmetlerini kullanan tüketiciler dün gece, saatler süren bir kesintiyle karşılaştılar. Öyle ki Microsoft Teams'ten tutun Xbox Live'a kadar şirketin pek çok hizmeti, gece saatlerinde hizmet veremedi. Üstelik bu kesinti 2, aksaklıkların tümüyle giderilmesi ise yaklaşık 5 saat sürdü. Microsoft, hizmetlerinde yaşanan kesintiyle ilgili resmi açıklamalarda bulundu.

Microsoft sözcüsü, pek çok müşterilerini etkileyen bu sorunu çözmek için kesintisiz olarak çalıştıklarını açıkladı. Sorunların düzeltildiği açıklaması da yine aynı sözcüden geldi. Microsoft'un toplu hizmetlerinden "Microsoft 365"in hizmet durum sayfasında yazan bilgilere göre bu sorun, DNS kaynaklıydı ve Microsoft'un neredeyse her hizmetini etkilemişti.

Xbox Live hesabıyla bağlanılan oyunlara ulaşılamadı

Microsoft hizmetlerinde yaşanan kesinti, oyuncuları da doğrudan etkiledi. Zira dün gece pek çok oyuncu, Xbox Live hesabı ile bağlandığı oyunlara erişim sağlayamadı. Tıpkı Microsoft 365'inki gibi Xbox Live'ın hizmet durum sayfası da bu hizmette sorunlar olduğunu, kullanıcıların beklemesi gerektiğini vurgulayan mesajlar paylaştı.

Microsoft, DNS kaynaklı kesintinin nedenlerine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu kesinti, Microsoft için bir ilk değildi. Garip bir şekilde bundan birkaç hafta önce, 15 Mart'ta da benzer bir kesinti olmuş ve Microsoft'un sunduğu hizmetler, yaklaşık 4 saat boyunca kullanılamamıştı.