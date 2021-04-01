Microsoft, Cortana isimli dijital asistanının mobil sürümlerinin fişini çekti. Uygulamanın Google Play Store ve App Store'daki sayfalarına artık ulaşılamazken, kullanıcıların Cortana'da oluşturdukları plan ve hatırlatıcılar da artık mobil uygulamalarda açılmıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2014 yılında büyük umutlarla geliştirdiği Cortana isimli dijital asistanını kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Şirketin tüm hizmetlerinde kullanılabilir hale getirdiği bu asistan, geçtiğimiz yıllarda da iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Ancak Cortana, iOS ve Android ekosistemindeki yolunun sonuna geldi. Microsoft, dijital asistanının mobil cihazlar için hazırladığı sürümünün fişini çekti.

Microsoft, Cortana'nın Google Play Store ve App Store'daki listeleme sayfalarını kaldırmış durumda. Ayrıca kullanıcıların Cortana'da oluşturdukları hatırlatıcı ya da program gibi özellikler de artık mobil uygulamada çalışmıyor. Ancak bir Cortana kullanıcısıysanız, bu durum nedeniyle endişelenmenize gerek yok. Zira Cortana'nın masaüstü sürümüne Windows bilgisayarlardan ulaşmaya devam edebileceksiniz.

Cortana'nın geleceği tehlikede mi?

Microsoft, Cortana'yı çok detaylı bir şekilde tasarlamıştı. Şirkete göre bu dijital asistan, PC'ler ile mobil cihazları birbirine bağlayacaktı. Ayrıca Microsoft, Cortana ile çalışan buzdolaplarından ekmek kızartma makinelerine kadar detaylı ürünler planlamıştı. Ancak bu asistan, yıllar içerisinde istenildiği kadar popüler olmadı. Günlük kullanıcılar, Google Asistan ve Apple'ın Siri'si gibi hizmetlerde zaten aradığını bulmuş, Cortana'ya ihtiyaç duymamıştı.

Microsoft, Cortana'yı istediği noktaya ulaştıramamış olsa da bu dijital asistan, tümüyle yolun sonuna gelmiş değil. Şirket bir süredir, Cortana'nın kurumsal müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Ancak bu çalışmaların sonunun nereye varacağı, şu an için büyük bir sır.