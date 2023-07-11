Ocak ayında 11 bin civarı çalışanı işten çıkaracağını açıklayan Microsoft'un, aslında açıklanandan fazla işten çıkarma yaptığı ortaya çıktı. Microsoft konuyu doğrularken, toplam kovulan sayısı bilinmiyor.

2023 yılının başında en çok konuştuğumuz hususlardan bir tanesi, teknoloji şirketlerinin küçülmeye gitme kararlarıydı. Bu bağlamda; Google, Netflix, Meta ve Microsoft gibi dev şirketlerin hepsi, büyük çaplı toplu işten çıkarma yaptılar. Gelen son haberler, teknoloji dünyasındaki krizin bilinenden fazla olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Microsoft'un açıklanandan çok daha fazla çalışan ile yollarını ayırdığı söyleniyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada 11 bin çalışan ile yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bu süreç, mart ayının sonu itibarıyla tamamlanacaktı. Ancak GeekWire isimli teknoloji sitesi, Linkedln'de yaptığı araştırmalarda işten çıkarmaların açıklanandan fazla olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili olarak Microsoft ile görüşen ekip, bu durumu doğruladı.

Tam olarak kaç kişinin kovulduğu bilinmiyor

Bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu işten çıkarmalar açıklanandan fazla olduğu doğrulanırken, şu ifadeler kullanıldı: "Organizasyon ve iş gücü ayarlamaları, işimizi yönetmenin gerekli ve düzenli bir parçasıdır. Geleceğimiz için, müşterilerimizi ve ortaklarımızı desteklemek için stratejik büyüme alanlarına öncelik vermeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Microsoft sözcüsü ek işten çıkarmaları doğrulamış olsa da rakam vermekten kaçındı. Bu arada; Linkedln'deki araştırmalar, 10 kişinin dışındaki işten çıkarmaların satış pazarlama ve satış sonrası destek birimlerinde yapıldığını gözler önüne seriyor.