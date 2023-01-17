Son zamanlarda artan toplu işten çıkarmalara Microsoft da katıldı. Microsoft’un çalışanların yüzde 5’ine denk gelen 11 bin kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

Dünya genelinde kötü giden ekonomiler ve teknoloji şirketlerinin zor zamanlar geçirmesi, binlerce çalışanı işinden etmeye devam ediyor. Meta, Amazon, Twitter ve daha birçok şirketin ardından Microsoft’un da 11 bin çalışanının işine son vereceği öğrenildi.

Sky News’in haberine göre şirket, işgücünün yüzde 5’ini azaltmayı planlıyor. İşten çıkarmaların ise büyük çoğunluğunun mühendislik bölümlerinden yapılacağı bildirildi. Microsoft, son olarak haftalardır konuşulan ChatGPT'ye yapacağı 10 milyar dolarlık yatırım ile gündeme gelmişti.

Yavaşlayan talep çalışanları etkilemeye devam ediyor

Microsoft, yavaşlayan talep ve kötüleşen ekonomi karşısında işten çıkarmalar yapacağını duyuran son şirket oldu. Ekim ayının başlarında Microsoft'un çeşitli bölümlerinde 1000 kadar çalışanı işten çıkardığı bildirilmişti.

Bu kesintiler yazılım devinin 200.000'den fazla olan işgücünün yüzde 1'inden daha azını etkiledi. Şirket, Temmuz ayında yaptığı açıklamada az sayıda pozisyonun elimine edildiğini ve ilerleyen dönemde personel sayısını arttıracağını da belirtmişti.

2023'ün ilk haftasında dünya genelinde 30.000'den fazla çalışan işini kaybetti. Bahsedilen bu rakamın, Aralık 2022'nin tamamında işten çıkarılan kişi sayısının neredeyse iki katı olduğunu da belirtelim. Elde edilen veriler, Ocak ayının ilk altı gününde 30 şirketten toplam 30.611 kişinin işten çıkarıldığını ortaya koydu.