Age of Empires 4'ün Geleceği Tanıtım Videosuyla Duyuruldu

Microsoft, efsaneleşmiş bir strateji oyunu olan Age of Empires'ın yeni sürümünün yolda olduğunu resmen duyurdu. Oyunla ilgili bir de tanıtım videosu yayınlayan Microsoft, oyunseverlerin nelerle karşılaşacağını açıkça gösteriyor.

Strateji oyunlarına olan ilgi, oyun sektörünün her döneminde yüksek olmuştur. Bu durumun farkında olan geliştiriciler de bugüne dek çok sayıda strateji oyunu geliştirdi ve oyunseverlerin hizmetine sundu. Bu türdeki oyunlardan bir tanesi de oyun sektöründe fenomen hale gelmiş olan "Age of Empires" serisi.

Microsoft tarafından yayınlanan oyun en son "Age of Empires 3" ismiyle 2005 yılında piyasaya sürüldü. Her ne kadar aradan 14 sene geçmiş de olsa bu oyun bugüne dek hiç unutulmadı. Piyasaya sürüldüğü dönemin şartlarına göre kaliteli grafiklerinin olması ve neredeyse her bilgisayarda oynanabilmesi, Age of Empires 3'ü popüler yapan asıl nedenlerdi.

Pek çok oyunsever, aradan geçen yıllarda Age of Empires'tan umudunu kesmişti. Ancak şimdi Microsoft, bütün oyuncuları heyecanlandıracak bir duyuru yaparak Age of Empires'ın 4. oyununun yolda olduğunu açıkladı. Sadece bu açıklamayla da yetinmeyen Microsoft, Age of Empires 4'le ilgili bir de tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, özellikle grafiksel anlamda fazlasıyla kaliteli görünüyor.

Age of Empires 4'te de yine Ortaçağ dönemine gideceğiz. Ancak yayınlanan video, oyunla ilgili tüm detayları vermediğinden sadece kısıtlı bir bilgi sahibi olabiliyoruz. Videodan edindiğimiz bilgiler, oyunda İngiliz ve Moğolların mutlaka olacağını gösteriyor. Ancak oyunun sadece bu iki ulustan ibaret olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte bizleri, ciddi anlamda güzel bir oyunun beklediğini söyleyebiliriz.

İşte Age of Empires 4 için hazırlanan tanıtım videosu

Age of Empires 4'le ilgili başka bir bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği ve oyunseverleri Age of Empires 4'te tam olarak nelerin beklediğini bilmiyoruz. Ancak bu kısacık tanıtım videosu bile özellikle strateji oyunlarını seven oyunseverleri iyiden iyiye heyecanlandırmış durumda. Eğer oyunda savaşlara 3 boyutlu bakış atabilirsek, Age of Empires 4 tadından yenmez gibi görünüyor.