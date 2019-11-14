Frozen'ın Yeni Mobil Oyunu Android ve iOS İçin Yayınlandı

2013 yılında çıkan ilk filmiyle 1,3 milyar dolarlık bir gişe hasılatı elde eden Frozen filmi, Jam City stüdyosunun elinde mobil oyun dünyasına da yolunu buldu. Oyun, hem Google Play hem de App Store’da yayınlandı.

Jam City, Frozen 2 filminin 22 Kasım’daki gösterimi öncesi Disney Frozen Adventures mobil oyununu yayınladı. 2013 yılında çıkan ilk filmiyle 1,3 milyar dolarlık gişe hasılatı elde eden filmle olan bağlantısıyla büyük bir talep olmasını umut ediyor.

Disney Frozen Adventures, Frozen’ın Arendelle Krallığı’nda geçen bir eşleştirme oyunu. Oyuncular Anne, Elsa ve Olaf karakterlerine katılarak bulmacaları çözüyor, kaleleri dekore ediyor ve Walt Disney Animation Studios’un Frozen ve Frozen 2 filmlerinden esinlenilen çevreyi keşfediyor.

Jam City

Jam City, daha öncesinde Warner Bros. Interactive Entertainment ile bir işbirliğine giderek Nisan 2018’de Harry Potter: Hogwarts Mistery oyununu çıkarmıştı. Harry Potter oyunu, Ocak ayında Jam City’nin fonlamasını 145 milyon dolara çıkarmasında da yardımcı olmuştu.

Venture Beat’ten Dean Takashi’ye röportaj veren Jam City CEO’su Chris DeWolfe, oyunun filmle aynı hikâyeyi, karakterleri, tasarımı, iç dizaynı, müziği, kostümü paylaştığını söylerken oyunun, filmlerin bir uzantısı olduğunu hissettirmek istediklerini ama kontrolü de oyuncuya bıraktıklarını dile getirdi.

Jam City, oyunu, oyuncuların aksiyona yukarıdan bakmasındansa çevreye “göz hizasından” bakmasını sağlayarak çevreleyici bir bakış yaratacak şekilde tasarlıyor. Oyunun 3 boyutlu yapısı, oyuncuların odada pan yapmasına izin vererek çevrelerini daha iyi keşfetmelerini ve en sevdikleri dekorasyonları seçmesini sağlıyor.

DeWolfe, röportajda Disney ile işbirliği yapmanın harika bir deneyim olduğunu söylerken “Mobil oyunculuğun olağanüstü bir şekilde büyümeye devam etmesiyle birlikte, milyonarca hayranı bu interaktif Frozen deneyimiyle sevindireceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geliştirici stüdyo, oyunun çevresini müziğini olabildiğince gerçek yapmak için Frozen 2 film ekibiyle birlikte çalıştı. DeWolfe, tanıtım konusunda Disney’in oldukça yardımcı olduğunu söylerken Jam City de Frozen’ın oldukça popüler olduğu Japonya gibi ülkelerde oldukça büyük mobil pazarlama kampanyaları yürüttü.