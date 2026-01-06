Microsoft, agentic AI tabanlı veri mühendisliği platformu Osmos’u satın aldı

Microsoft, 5 Ocak 2026’da Osmos’u satın aldığını duyurdu. Amaç, Fabric içinde otonom veri mühendisliği sunarak veri hazırlama süreçlerini yapay zekâ ile otomatikleştirmek.

Microsoft, 5 Ocak 2026’da yaptığı açıklamayla Osmos’u satın aldığını duyurdu. Osmos, yapay zekâ destekli ve “agentic AI” yaklaşımıyla çalışan bir veri mühendisliği platformu. Satın alma, Microsoft Fabric’e doğrudan entegre edilecek ve veri süreçlerini daha otonom hâle getirecek.

Bugün birçok şirket için en büyük sorun, veriyi analiz ve yapay zekâya hazır hâle getirmek. Osmos’un teknolojisi; veri temizleme, dönüştürme ve veri akışı oluşturma gibi işleri otomatikleştiriyor. Bu da hem zaman kazandırıyor hem de manuel hataları azaltıyor.

Microsoft’un bu hamlesi, geçmişte GitHub ve Nuance gibi stratejik satın almalarla güçlendirdiği AI ekosisteminin devamı niteliğinde. Avantajı büyük hız ve maliyet düşüşü olsa da, otomasyona fazla bağımlılık uzman ihtiyacını azaltabilir. Gelecekte Fabric’in, neredeyse kendi kendine çalışan bir veri platformuna dönüşmesi bekleniyor.