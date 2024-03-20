Tüm yapay zekâ çalışmalarını "Microsoft AI" çatısı altında yeni bir birimde toplayacağını açıkladı. Birimin başına ise Google Deepmind'ın kurucu ortaklarından olan Suriye asıllı İngiliz Mustafa Süleyman getirildi.

Yapay zekâ pazarındaki rekabet giderek artarken Microsoft da bu pazarda liderliğe oynayan firmalar arasında yer alıyor. Hâlihazırda OpenAI ile çalışan Microsoft, tüketicilere yönelik yapay zekâ çalışmalarını yönetecek olan Microsoft AI'ı duyurdu. Bu departmanın başına ise DeepMind'ın kurucularından Mustafa Süleyman getirildi.

Mustafa Süleyman, Deepmind'ın ardından Inflection AI adlı bir yapay zekâ girişimi de kurmuştu ve bu girişim, Open AI'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul ediliyordu. Süleyman ve ekibinin büyük bir kısmı, yeni yapay zekâ yapılanması için Microsoft kadrosuna katıldı. Yeni yapılanmada Süleyman'ın doğrudan Satya Nadella'ya bağlı olarak çalışacağı belirtildi.

Microsoft AI ne yapacak?

Microsoft AI, aslında bir ürün ortaya çıkarmaktan çok idarî yapılanmanın bir parçası olacak. Bu yapı, firmanın tüm yapay zekâ işlemlerini denetleyecek ve firmanın bu alandaki genel yol haritasını oluşturma ve yönlendirme sorumluluğu bu birimde olacak. Yani BingAI, Copilot gibi yapay zekâ projeleri doğrudan Microsoft tepe yönetimi yerine Microsoft AI tarafından yönetilecek.

Yani yeni sistemde Microsoft'un yapay zekâ projeleri ilk defa bir üst yapıya bağlanmış oldu. Üstelik son dönemde firmanın yaptığı hamlelere baktığımızda da Microsoft'un amacının kurum içinde yapay zekâ becerilerini artırmak olduğunu görebiliyoruz. Open AI'ın Fransız rakibi Mistral AI'ı 16 milyon dolara satın alan Microsoft, bu anlamda geniş bir ekosistem oluşturuyor.

Open AI ile olan ilişkiler etkilenmeyecek

Microsoft ve Open AI tarafından gelen bilgilere göre, Microsoft'un gerçekleştirdiği satın almalar ve hamleler, Open AI ile olan ilişkilerini etkilemeyecek. İki firma arasındaki iş birlikleri de devam edecek. Süleyman'ın ekibi ise Copilot ve Bing yapay zekâları da dahil olmak üzere Microsoft'un kendi geliştirdiği ve geliştireceği yapay zekâlardan sorumlu olacak.

Mustafa Süleyman kimdir?

Suriye asıllı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olan Mustafa Süleyman, çok genç yaşta DeepMind'ın kurucuları arasına katıldı ve şirketin uygulamalı yapay zekâ departmanının da başına geçti. Google tarafından satın alınan DeepMınd bünyesinde 2019'a kadar görev yapan Süleyman daha sonra Google'da bir pozisyon için DeepMind'dan ayrıldı. Ardından da yeni girişimlere yelken açtı.

Inflection AI ne yapıyordu?

Süleyman'ın girişimlerden biri olan Inflection AI ise ilk olarak kişiselleştirilmiş yapay zekâ asistanları olan Pi ile faaliyetlerine başlamıştı. Yapay zekâ firması daha sonra rotasını kurumsal müşterilere çevirdiğini açıklamıştı. En son yatırım toplama turunda firma 4 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Inflection'ın yatırımcıları arasında da Microsoft yer alıyordu. Şimdi oradaki ekip, Microsoft çatısı altında toplanmış olacak.

Bu anlamda Inflection AI, DeepMind'dan oldukça farklı bir amaca hizmet ediyor gibi gözükse de, her iki firma da son dönemde belirli rollerdeki kişilerin hayatını kolaylaştıracak ve gerek kamu gerek özel sektörde süreçleri hızlandıracak uygulamalara odaklanıyorlar. DeepMind da uzun yıllardır kurumsal müşterilere yapay zekâ tabanlı uygulama ve hizmet çözümleri sunuyordu.