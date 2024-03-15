Microsoft, Copilot'un ücretli ve daha gelişmiş sürümü olan "Copilot Pro"yu Türkiye de dahil dünya çapında kullanıma sundu. Peki bu hizmet neler sunuyor ve abonelik ücreti ne kadar?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, üretken yapay zekâsı Copilot'la ilgili önemli bir işe imza attı. Şirket, yapay zekâ aracının çok daha gelişmiş ve işlevsel bir sürümünü, "Copilot Pro" adı altında piyasaya sürdü. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 222 ülkede kullanıma sunulan Copilot Pro, daha çok işletmeler ve profesyoneller için. Bu arada; dileyenler, yapay zekâ aracının ücretsiz versiyonundan faydalanmaya devam edebilirler.

Copilot'un ücretsiz sürümü ile Pro sürümü arasında bazı önemli farklar var. Mesela ücretli sürüm, ücretsiz sürümün aksine sürekli olarak GPT-4 ve GPT-4 Turbo modelini kullanıyor. Ayrıca ücretli sürüm, kullanıcıların kendi Copilot GPT'lerini oluşturmalarına izin veriyor ve ofis uygulamaları için tam destek sunuyor. Ancak bu destek, şimdilik Türkçe olarak kullanılamıyor.

Microsoft Copilot Pro tüm özellikleri:

Copilot'un ücresiz sürümüne ek olarak;

Artırılmış performans için en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim .

. Bireysel ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturma .

. Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi uygulamalarda Copilot desteği .

. Copilot Designer ile günlük 100 destek kullanarak benzersiz görüntüler oluşturma.

Microsoft Copilot Pro Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı Her kullanıcı için (Aylık) 720 TL

Copilot Pro aboneliğini başlatmak isteyen kullanıcılar, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.