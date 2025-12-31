Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Microsoft'un Hiçbir Zaman Yayımlamadığı Mobil İşletim Sistemi Andromeda OS Sızdırıldı: Siz de Deneyebilirsiniz!

Microsoft'un akıllı telefonlar için geliştirdiği ancak hiçbir zaman yayımlamadığı Andromeda OS isimli işletim sistemi sızdırıldı. Uygun cihazlarda kullanılabilen işletim sistemi, Microsoft'un akıllı telefonlara yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor.

Microsoft'un Hiçbir Zaman Yayımlamadığı Mobil İşletim Sistemi Andromeda OS Sızdırıldı: Siz de Deneyebilirsiniz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin yıllar önce özellikle çift ekranlı telefonlar için geliştirdiği ancak sonradan iptal ettiği "Andromeda OS" isimli mobil işletim sistemi, GitHub üzerinden yayımlandı. Dileyen kullanıcılar, bu işletim sistemini kendileri de deneyimleyebiliyorlar.

Andromeda OS, Windows 10 tabanlı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmıştı ve akıllı telefonlara Windows benzeri bir deneyim sunmayı amaçlıyordu. Ancak Microsoft, uzun zaman üzerinde çalıştığı bu işletim sistemini Android'e karşı koyamayacağını anladığı için iptal etmişti.

Andromeda OS işte böyle görünüyor:

Başlıksız-2

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Andromeda OS, Canlı Kutucuklar ve iki ekrana yayılacak şekilde tasarlanmış bir Başlangıç Menüsü'ne sahipti. Eğer her şey yolunda gitseydi bu işletim sistemi, Surface Duo'da kullanılacaktı. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Microsoft, Surface Duo'da Android kullanmayı tercih etti.

Windows XP Hakkında Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 İlginç Gerçek Windows XP Hakkında Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 5 İlginç Gerçek

Sızdırılan kaynak kodları, Microsoft'un akıllı telefonlar için neler düşündüğünü ortaya koyuyor olması açısından oldukça önemli. Eğer siz de bu işe meraklıysanız ve bir yerden Surface Duo bulabilirseniz, bu işletim sistemini deneyebilirsiniz. Ancak sektör kaynaklarına göre Andromeda OS bitmemiş bir proje olduğu için sorunlarla dolu. Yani yeterince sabırlı değilseniz bu işe hiç bulaşmamanız daha sağlıklı olacaktır.

Andromeda OS kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Telefon Microsoft Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim