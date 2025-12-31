Microsoft'un Hiçbir Zaman Yayımlamadığı Mobil İşletim Sistemi Andromeda OS Sızdırıldı: Siz de Deneyebilirsiniz!

Microsoft'un akıllı telefonlar için geliştirdiği ancak hiçbir zaman yayımlamadığı Andromeda OS isimli işletim sistemi sızdırıldı. Uygun cihazlarda kullanılabilen işletim sistemi, Microsoft'un akıllı telefonlara yönelik vizyonunu gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin yıllar önce özellikle çift ekranlı telefonlar için geliştirdiği ancak sonradan iptal ettiği "Andromeda OS" isimli mobil işletim sistemi, GitHub üzerinden yayımlandı. Dileyen kullanıcılar, bu işletim sistemini kendileri de deneyimleyebiliyorlar.

Andromeda OS, Windows 10 tabanlı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkmıştı ve akıllı telefonlara Windows benzeri bir deneyim sunmayı amaçlıyordu. Ancak Microsoft, uzun zaman üzerinde çalıştığı bu işletim sistemini Android'e karşı koyamayacağını anladığı için iptal etmişti.

Andromeda OS işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Andromeda OS, Canlı Kutucuklar ve iki ekrana yayılacak şekilde tasarlanmış bir Başlangıç Menüsü'ne sahipti. Eğer her şey yolunda gitseydi bu işletim sistemi, Surface Duo'da kullanılacaktı. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Microsoft, Surface Duo'da Android kullanmayı tercih etti.

Sızdırılan kaynak kodları, Microsoft'un akıllı telefonlar için neler düşündüğünü ortaya koyuyor olması açısından oldukça önemli. Eğer siz de bu işe meraklıysanız ve bir yerden Surface Duo bulabilirseniz, bu işletim sistemini deneyebilirsiniz. Ancak sektör kaynaklarına göre Andromeda OS bitmemiş bir proje olduğu için sorunlarla dolu. Yani yeterince sabırlı değilseniz bu işe hiç bulaşmamanız daha sağlıklı olacaktır.

Andromeda OS kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.