Microsoft, Bing'in Adını 'Microsoft Bing' Olarak Değiştirdi

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, yayınlanan yeni bir blog yazısında arama motoru Bing'in adının 'Microsoft Bing' olarak değiştirildiğini duyurdu. Şirket, bu değişikliğe gerekçe olarak Bing'in birçok Microsoft ürününe ait arama işlevini desteklemesini gösterdi.

Son zamanlarda birçok dev firma, yeniden markalanmaya gidiyor. Bu kapsamda Google gibi Microsoft da ürünlerine ve hizmetlerine kendi adını ekleyerek yeniden markalaştırıyor. Microsoft Store, Microsoft 365, Microsoft Edge ve Microsoft Teams'i yeniden markalandırmanın en iyi örnekleri olarak gösterebiliriz.

Bugün bir blog yazısı paylaşan yazılım devi, bu ürünlerin ardından şimdi de Bing'in adının 'Microsoft Bing' olarak değiştirildiğini duyurdu. Artık Microsoft Bing olarak adlandırılacak olan arama motoru, yeni logolarla birlikte tekrardan markalanacak. Şirket, bunun için iki farklı logo kullanacak.

Microsoft Bing'in yeni logosu:

Bu yeniden markalanmayla birlikte Bing, artık kendi güncellenmiş logosunun yanında ana sayfasında bir de Microsoft Bing logosuna sahip olacak. Şirketin önümüzdeki dönemlerde Bing logosunu tamamen kaldırıp kaldırmayacağı ya da hangi logoyla yoluna devam edeceği bilinmiyor.

Yazılım devi, arama motorunun Microsoft Edge'deki gizli arama, Windows görev çubuğundaki hızlı aramalar, Microsoft 365'teki arama ve bunun gibi daha birçok Microsoft ürününe ait arama işlevini desteklediği için Microsoft markasını Bing'e entegre ettiğini söylüyor.

Şirket, son yıllarda Windows Store'u Microsoft Store'a çevrilmesi ve Office 365'in Microsoft 365 olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere birçok ürününde yeniden markalamaya gitmişti. Bu noktada Microsoft Edge ve Microsoft Teams'in her ikisi de Microsoft ibaresiyle yeniden markalansa da Surface ve Xbox gibi markalar için böyle bir çaba olmadığını görebiliyoruz.

Büyük şirketler, bu tür yeniden markalaşma adımları atsalar da biz kullanıcıları etkileyen büyük bir değişiklik olmuyor. Yani, daha önceki isim değişikliklerinde olduğu gibi bu kez de muhtemelen birçok kişi yeniden markalandırılan arama motorunu yalnızca 'Bing' olarak adlandırmaya devam edecektir.