Teknoloji devi Samsung, kamera hikaye anlatımını tersine çevirmeyi amaçlayan yeni ve yaratıcı bir platform başlattı. Şirket, "Inspired by a true photo" adı verilen proje kapsamında kamera hikâye anlatımını tersine çevirmeyi hedefliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, "Inspired by a true photo" (Gerçek bir fotoğraftan esinlenildi) adı verilen yeni marka platformunu duyurdu. Şirketin yeni Galaxy S20 FE telefonuyla birlikte başlatılan platformun konsepti, gerçek hayattaki tüketici fotoğraflarını çekmek ve bunları beklenmedik kreasyonlara dönüştürmek.

Bu kapsamda "Soğan" adlı ilk reklam, Samsung bir akıllı telefonla çekilmiş bir çuval soğanın gerçek bir fotoğrafına dayanıyor. Çekilen fotoğraf, Rick’s Onion Cafe'de çalışan ve yolun karşısındaki "L'Oignon" (Fransızcada soğan) adlı daha lüks bir restoranda garsonluk yapan bir kıza âşık olan genç bir adamın hikayesine ilham veriyor.

Proje kapsamında çekilen ilk reklam filmi:

Yeni platformun kendilerini tamamen yeni bir kitleye açacağını söyleyen Samsung Electronics Birleşik Krallık ve İrlanda Pazarlama Direktörü Sharon Hegarty, "Herkes cebinde harika bir kamera olduğunu iddia edebilir ancak mesela yalnızca megapiksel veya mükemmel bir çerçeveleme değil; önemli olanın fotoğrafla yaptığınız şey olduğuna inanıyoruz" diyor.

Proje dahilinde Mother London tarafından oluşturulan ilk içerikte komşu dükkanlarda çalışan ikili, yerdeki çöpleri süpürürken, patronlarından emir alırken ya da diğer işleri yaparken uzaktan birbirlerine özlemle bakıyorlar. Sonunda ise soğan satın aldıkları bir dükkânda karşı karşıya geliyorlar. Kısa filmin yönetmenliğini Sam Hibbard üstlenirken Starcom medya ise planlama ve satın alma işlemlerini yürüttü.

Samsung, kampanyanın bir parçası olarak müşterilerini #withGalaxy hashtag'iyle kendi gerçek hayat fotoğraflarını yüklemeye davet ediyor. Şirket, web sitesinden yaptığı açıklamada "Sam'in güzel ve benzersiz reklam filmi bu hikâyenin sadece başlangıcı ve #withGalaxy resimlerimizin gelecekte nelere ilham verebileceğini görmekten heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.