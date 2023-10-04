Microsoft, yapay zekâ destekli Bing'e DALL-E 3 entegrasyonu sağladı. Kullanıcılar artık, DALL-E 3'ün meziyetlerini Bing aracılığıyla deneyebiliyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir etkinlikte yapay zekâ destekli Bing'e DALL-E 3 entegre edeceğini açıklamıştı. Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve Microsoft, entegrasyon sürecini resmen tamamladı. Kullanıcılar artık Bing ile DALL-E 3'ü birlikte kullanabiliyorlar.

Microsoft'un Bing kullanıcılarına sunduğu yeniliğin önemli olduğunu belirtmek gerek. Öyle ki daha OpenAI, ChatGPT'ye DALL-E 3 entegrasyonu sunamadı. Şirket, çalışmaların devam ettiğini ve ekim ayı sona ermeden sürecin tamamlanacağını açıkladı. Microsoft, Open AI'dan daha hızlı davranmış oldu.

Peki Bing DALL-E 3 entegrasyonu nasıl sonuçlar veriyor?

Bing ile DALL-E 3 entegrasyonunun nasıl bir deneyim sunduğunu görmek için bir deneme yaptık. Yapay zekâ destekli araca "Ay üzerinde birbirlerine sarılmış bir kedi ve köpek. Arka planda Dünya görünsün." şeklinde verdiğimiz komut, yukarıdaki görselin oluşturulmasını sağladı. Bununla birlikte birkaç alternatif daha üretildi. Yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntü, Bing'in yardımı ile yeniden düzenlenebiliyor.

Bing'de DALL-E 3 nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Bing'e ulaşın .

bağlantı üzerinden Bing'e . Adım #2: Sohbet botundan bir görüntü oluşturmasını isteyin.

Sohbet botundan bir isteyin. Adım #3: Hayal ettiğiniz görsel ile ilgili detaylı bilgi sağlayın.

Hayal ettiğiniz görsel ile ilgili sağlayın. Adım #4: Oluşturulan görselleri değiştirin veya indirin.

Bing'in DALL-E 3 desteğini kullanmak işte bu kadar kolay. Bu arada; hizmeti Türkçe olarak kullanabileceğinizi de belirtelim.