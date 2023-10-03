Son günlerde "AI yearbook" ismi verilen bir yapay zekâ akımı sosyal medyayı etkisi altına almış durumda. EPIK isimli bir uygulamayla oluşturulan bu fotoğraflar, kullanıcıların 90'lı yıllardaki bir lise yıllığındaymış gibi görünmelerini sağlıyor.

Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu tarz teknolojileri içeren sosyal medya akımlarının da son zamanlarda ciddi artış göstermesine neden oldu. Artık sosyal medyada gezinen neredeyse her kullanıcı, gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan yapay zekâ görselleriyle karşılaşıyor.

Son günlerde tüm interneti etkisi altına alan “AI yearbook” akımı da bunlardan biri. Bu içeriğimizde bu trendin ne olduğuna ve sizin de nasıl dahil olabileceğinize bakıyoruz.

Nedir bu “AI yearbook” akımı?

Bu akımda kullanıcılar, yapay zekâdan yardım alarak 90’lı yıllardaki bir lise yıllığında yer alıyormuş gibi görünmelerini sağlayan fotoğraflar oluşturuyor. Sonucunda da oldukça gerçekçi ve güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Fotoğraflar, popüler uygulama “EPIK - AI Photo Editor” yoluyla oluşturuyor. EPIK’in yakın zamanda uygulamaya eklediği “AI Yearbook” özelliği, yapay zekâyla 90’lı yılların bir lise yıllığından fırlamışsınız gibi görünmenizi sağlıyor.

Akım, kısa sürede dünya çapında birçok kişinin ilgisini çekti. Instagram’dan X’e (Twitter) kadar ünlüler de dahil birçok kullanıcı, uygulamayı kullanarak oluşturduğu fotoğraflarını paylaştı.

AI yearbook akımından diğer örnekler

EPIK uygulamasıyla AI yearbook fotoğrafları nasıl oluşturulur?

Adım #1: App Store veya Play Store'dan "EPIK - AI Photo Editor" uygulamasını indirin.

App Store veya Play Store'dan "EPIK - AI Photo Editor" uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamaya girin ve "AI Yearbook" bölümüne tıklayın.

Uygulamaya girin ve "AI Yearbook" bölümüne tıklayın. Adım #3: 8-12 adet selfie türünde fotoğraf ekleyin.

8-12 adet selfie türünde fotoğraf ekleyin. Adım #4: Cinsiyet seçin.

Cinsiyet seçin. Adım #5: Standart (129,99 TL) ve Express (199,99 TL) ödeme seçeneklerinden birini seçin.

Standart (129,99 TL) ve Express (199,99 TL) ödeme seçeneklerinden birini seçin. Adım #6: "Create Your Yearbook" bölümüne basın.

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi EPIK, ücretsiz bir uygulama olsa da AI yearbook özelliği için maalesef ücret istiyor. 130 TL'lik standart versiyon, 60 adet fotoğrafı 24 saatte oluşturuyor. 200 TL'lik olan ise 2 saatte aynı sayıda fotoğrafı oluşturabiliyor.