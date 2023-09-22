Microsoft, Bing AI'ye gelecek yeni özellikleri açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Bing AI, ilerleyen dönemlerde bir kişisel asistan haline gelecek. Kullanıcı, yapay zekâ destekli sohbet botunu alışveriş yaparken bile kullanabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dün akşam önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikte yapay zekâ sektörüyle ilgili son gelişmeleri ve yepyeni bilgisayarlarını tanıttı. Bu bağlamda; Microsoft'un verdiği haberlerden bir tanesi de Bing'in yapay zekâ destekli versiyonuyla ilgiliydi. Yapılan açıklamalar, Bing AI'nin artık kişisel asistan gibi kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

Bir süredir küresel çapta kullanımda olan Bing AI, dahili olarak ChatGPT'yi bünyesinde barındırıyor. Microsoft'un yaptığı son açıklama, bunun kapsamının genişletileceğini ortaya koydu. Öyle ki OpenAI'nin birkaç gün önce duyurduğu DALL-E 3, önümüzdeki dönemlerde Bing AI'ye entegre edilecek. Kullanıcı, bu entegrasyon sayesinde ChatGPT ile DALL-E hizmetini aynı anda kullanabilecek.

Bing AI, sohbet geçmişinize göre kişiselleşecek

Yapay zekâ destekli Bing, artık kullanıcının geçmişteki aktivitesini hatırlayabilecek. Bu da sohbet botunun zamanla kişiselleşmesini sağlayacak. Kullanıcı, bir noktadan sonra Bing AI'nin kendi kişisel asistanı haline geldiğini görecek. Bu özellik, pek çok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor. Zira sohbet botu deneyimi kolaylaşmış olacak.

Bu arada; Microsoft, Bing AI'ye bazı alışveriş özellikleri de ekledi. Sohbet botu, artık indirim kodları araması için kullanılabiliyor. Ayrıca bir kullanıcı, Bing AI'den ürün tavsiyesi alabilecek. İsteyenlerse bir ürünün nasıl kullanıldığını yine Bing AI'ye soracak. Ancak şunu belirtelim; Microsoft, Bing AI'ye eklenecek yeni özellikler için herhangi bir takvim yayınlamadı. Yani bu haberde bahsettiğimiz özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik net değil.

Windows 11'in yapay zekâ desteğiyle ilgili açıklamalar için: