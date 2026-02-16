Microsoft'un Yapay Zekâ Patronuna Göre Bir Buçuk Yıla Yok Olacak Meslekler!

Microsoft'un yapay zekâ patronu Mustafa Suleyman, yapay zekânın etkileyeceği meslekleri açıkladı. Eğer bu açıklama doğru çıkarsa önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde pek çok beyaz yakalı pozisyonu, yapay zekâ tarafından otomatikleştirilmiş olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un yapay zekâ teknolojilerinden sorumlu ismi Mustafa Suleyman, Financial Times'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâ üzerine yapılan açıklamalar, en azından bazılarımızı tedirgin edecek gibi görünüyor.

Microsoft yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre beyaz yakalı işlerin çoğu, önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde temelinden değişecek. Yapay zekânın pek çok işi otomatikleştireceğini söyleyen Suleyman, avukat, muhasebeci, proje yöneticisi veya pazarlamacı gibi mesleklerin yapay zekâ etkisi altına gireceğini söylüyor.

Peki bu nasıl mümkün olacak?

Mustafa Suleyman, Financial Times'a verdiği röportajda "yapay yetenekli zekâ" teriminden bahsetti. Bu terim, büyük dil modelleri ile yapay genel zekâ geliştirme aşaması için kullanıldı. İşte Mustafa Suleyman'a göre beyaz yaka meslekleri, tam olarak yapay yetenekli zekâ sayesinde otomatikleşecek.

Yapay zekâ sektöründe çalışan üst düzey yöneticiler, bu teknolojinin pek çok mesleği bitireceğini savunuyorlar. Ancak MIT gibi rüştünü ispatlamış kurumlar tarafından yapılan çalışmalar, yapay zekânın o kadar da etkili olmadığını ortaya koyuyor. Mesela yapılan bir araştırmaya göre üretken yapay zekâ kullanımının yüzde 95 gibi önemli bir bölümü, kâr veya zarar durumunda ölçülebilir bir etkiye sahip olamadı. Hâl böyle olunca üst tondan yapılan açıklamalara mesafeli yaklaşmakta fayda var.