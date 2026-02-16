Gündemi Sarsan Yapay Zeka Aracı OpenClaw'ın Kurucusu OpenAI'a Transfer Oldu

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve hızla popülerleşen OpenClaw'ın kurucusu Peter Steinberger, artık OpenAI bünyesinde çalışmaya başlayacak.

Son günlerde trend hâline gelen yapay zekâ ajanı OpenClaw’ın arkasındaki isim Peter Steinberger, artık OpenAI çatısı altında çalışacak. Duyuruyu OpenAI CEO’su Sam Altman, X platformu üzerinden yaptı.

Altman, Steinberger’in özellikle yapay zekâ ajanlarının birbiriyle etkileşime girmesi konusunda “harika fikirleri” olduğunu belirterek, geleceğin “çoklu ajan sistemleri” üzerine kurulacağını söyledi. Belirttiğine göre yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışabilmesi yakında OpenAI ürünlerinin temel yapı taşlarından biri olacak.

"Dünyayı değiştirmek istiyorum"

Steinberger, kişisel blogunda yaptığı açıklamada OpenAI’a katılma kararını şu sözlerle özetledi:

“OpenClaw büyük bir şirket olabilirdi ama beni heyecanlandıran bu değil. Ben 13 yılımı bu şirketi kurmaya verdim. Amacım büyük bir şirket kurmak değil, dünyayı değiştirmekti. OpenAI ile güç birliği yapmak bunu herkese ulaştırmanın en hızlı yolu.”

Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı. Keza Steinberger’in maaşı veya unvanı da bilinmiyor Ancak Altman, OpenClaw’ın OpenAI çatısı altında açık kaynak proje olarak devam edeceğini duyurdu.