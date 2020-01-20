Microsoft, daha önce de benzerini yaptığı bir yapay zekâ destekli müzik projesi için İzlandalı sanatçı Björk'le iş birliğine gitti. Önceki projeyle aynı mekanda kullanılacak müzik arşivi Kórsafn, kullanılacağı otelin misafirlerine ilginç bir deneyim yaşatacak.

Yapay zekâ, birçok alanda insanların yardımına koşan bir teknoloji hâline gelmiş durumda. Yapay zekâ kullanılan ve hayatımızı kolaylaştıran fikirlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu fikirler; sadece sağlık, ulaşım, güvenlik gibi alanlarda değil sanat ve eğlence alanlarında da karşımıza çıkıyor. Şimdi bahsedeceğimiz çalışma da sanatı içerisinde barındıran oldukça yaratıcı bir fikir.

İzlandalı sanatçı Björk ve Microsoft, ortak bir çalışma yürüterek yapay zekâyla desteklenen ve hava durumu, Güneş’in pozisyonu gibi faktörlere göre değişiklik gösteren bir müzik arşivi geliştirdi. Çevresel etkilere göre değişen müzik arşivi Kórsafn, New York’ta bulunan ‘Sister City’ adındaki bir otelin lobisinde kullanılacak.

İşte Kórsafn'ın tanıtıldığı Microsoft videosu:

Kórsafn nasıl çalışacak?

Çalınan müzik, Microsoft’un sağladığı yapay zekâ teknolojisi sayesinde Güneş'in doğup batışı, hava basıncındaki değişimler, hava durumu gibi faktörlere göre şekillenecek ve çevreye uyum sağlayacak. Yağmur, kar gibi olaylar otelin tepesinde bulunan kameradan takip edilecek. Bütün bunları işleyen Microsoft destekli sistem; sonuç olarak sürekli değişen bir müzik dinletisi sunacak.

Kórsafn projesi, Sister City otelinin Microsoft’la ortak çalışma yürüterek oluşturduğu ikinci müzik projesi olacak. İlk proje, sanatçı Julianna Barwick’le yürütülmüş ve 2019 yılının nisan ayında otelde kullanılmıştı.

Müzikleri toplama süreci:

Adını İzlandaca dilinde ‘koro arşivi’ anlamına gelen ‘kórsafn’ sözcüğünden alan müzik arşivi, Björk’ün 17 yıl boyunca yeni projeler için derlemiş olduğu kayıtlardan oluşturuldu. Kórsafn içeriğine aynı zamanda Björk’ün de eskiden bir üyesi olduğu ve kendi tiyatro oyununda yer verdiği Hamrahlid korosunun da kayıtları eklendi.

Björk konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Onlara 17 yılda oluşturulan ve şimdi yapay zekâ sayesinde kuş göçleri, uçaklar, bulutlar ve barometre denen şeyle şekillenecek olan bir arşiv sundum” İfadelerini kullandı ve ekledi: “Manhattan’ın göbeğindeki bir yapı beni bir yapay zekâ dansına kaldırdı ve ben de kabul ettim. Heyecanlı ve meraklı bir şekilde ortaya çıkacak sonuçları beklemekteyim.”