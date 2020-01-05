Samsung'un Yapay Zeka Teknolojisi Neon'un İlk Görüntüleri

Teknoloji takipçileri, CES 2020 teknoloji fuarı için gün saymaya devam ediyor. Samsung, Neon adlı yapay zekasını CES 2020 fuarında tanıtacak ancak Neon ile ilgili ilk görüntüler ve özellikler şimdiden gün yüzüne çıktı. Haberin detaylarını gelin birlikte inceleyelim.

Yılın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 için artık geri sayım başladı. Las Vegas’da düzenlenecek olan fuardaki ilgi odaklarından biri, Neon adında Samsung’un yeni yapay zeka teknolojisi olacak. Bu yeni teknolojiye dair görüntüler de elimize ulaştı. Samsung’un bu yenilikçi projesine dair küçük tanıtımlar ve reklamlarla geçtiğimiz dönemde fazlaca karşılaştık. Neon Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda “yapay insan” olarak nitelendiren bu teknolojiye dair daha detaylı görüntüler de şimdi gün yüzüne çıktı.

Neon projesinin başındaki isim Pranav Mistry, yeni teknolojisini tanıtan bir tweet paylaştı. Twitter gönderisinde paylaştığı ve haberin devamında verdiğimiz resimde gördüğümüz kadarıyla, gündelik kıyafetler giymiş bir dijital avatarla karşı karşıyayız. Mistry, yaratılan bu dijital avatarın yeni ifade biçimleri, hareketler ve diyalogları kendi kendine geliştirebileceğini belirtiyor.

Neon, programlarının sınırlarını aşabilecek:

Neon, Samsung’un STAR (Samsung Technology & Advanced Research) Labs’i tarafından yaratılan bir son teknoloji ürün olarak karşımıza çıkıyor. Neon için alınan birkaç patent, bu teknolojinin programlanma sınırlarını aşabileceğine ve kendi kendine yeni bilgiler edinebileceğine işaret ediyor. Samsung’un yeni teknolojisi Neon’un, oteller ve eğlence mekânları gibi yerlerde müşterilere yardımcı olmak için tasarlandığı düşünülüyor. Neon, önceden programlanmış soruları cevaplamak yerine, müşteriler tarafından daha önce hiç karşılaşmadığı sorular sorulduğunda bile yardımcı olabilecek.

Neon ile ilgili ortaya çıkan bu en son gelişmenin haricinde, Samsung’un yapay zeka teknolojisinin barındırdığı diğer özellikler hâlâ bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Bu nedenle CES 2020 fuarında Samsung ile ilgili merak edilen soruların cevaplanmasını bekliyor olacağız.

Henüz Star Wars seviyesine ulaşmış olmayabiliriz ve etrafımızda dolaşan robotlar olmayabilir ancak yapay zeka teknolojisinde kaydedilen büyük gelişmeyi göz önünde bulundurursak, 2020 yılı boyunca bizi uzay çağına biraz daha yaklaştıracak teknoloji ürünlerinin gelmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Samsung'un yeni teknolojisi Neon'dan sizin beklentileriniz neler?