Açıklanan bazı raporlara göre Windows, bulut tabanlı bir işletim sistemi olan Windows 10 CloudPC üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kurumsal müşterilere sunulacak bu sistemle birlikte yöneticiler, şirket içerisindeki bilgisayarlara çevrimiçi bir şekilde her türlü cihazdan erişim sağlayabilecek.

Güvenilir kaynaklara göre Windows, yöneticilerin Windows 10’a uzaktan erişim sağlamasına imkan tanıyacak CloudPC adında yeni bir PC deneyimi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yerel olarak yüklenen Windows’un yerini almayacak bu yeni sistem, sadece kurumsal müşterilere sunulmak üzere tasarlanıyor.

CloudPC ile birlikte Windows’un nihai amacı, işletim sistemini bulut üzerinden çalıştırarak, iş ile ilgili uygulamalara ve programlara herhangi bir cihazdan kolayca erişim sağlamak. Aynı zamanda cihazların yapılandırmasına yönelik önemli güncelleme ve iyileştirmeleri daha kolay bir şekilde temin etmesi hedeflenen bu yeni sistemin, 2021 yılının bahar aylarında gelmesi bekleniyor.

Windows 10 CloudPC nedir?

Windows’un üzerinde çalıştığı CloudPC, direkt olarak işletim sistemini bulut sistemine taşıyor. Windows, LinkedIn üzerinden bir iş ilanı yayınlayarak Windows 10 Cloud PC’nin ne olacağına dair birkaç tüyoda bulundu.

Yayınlanan iş ilanında, Windows 10 Cloud PC’nin şirketleri daha basit ve geliştirilebilir bir şekilde güncel kalmasına olanak tanıyacağı belirtildi. Aynı zamanda Cloud PC, Windows Sanal Masaüstü’nün üzerine inşa edilmiş “stratejik bir seçenek” olarak tanımlandı.

Windows 10 CloudPC, 3 farklı seçenekle satışa sunulacak

CloudPC, bugün kullandığımız Windows 10 işletim sistemi ve Windows Server’ın yerine geçmeyecek. Windows, CloudPC’yi bilgisayarlarına her an her yerden ulaşmak isteyen kurumsal müşteriler için ekstra bir seçenek olarak sunacak. Microsoft dedektifi olarak nitelendirilen bir Twitter kullanıcısının sızdırdığı ekran görüntülerine göre Cloud PC; MacOS, iOS ve Android işletim sistemleri tarafından da desteklenecek.

Windows 10 CloudPC sayesinde yöneticiler, şirket içerisinde kullanılan tüm Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlara herhangi bir cihazla uzaktan erişim sağlayabilecek. Windows 10 CloudPC işletim sistemine sahip cihazlara gelen güncelleme ve iyileştirmeler, yine uzakten erişim sayesinde yüklenebilecek.

Microsoft’un bulut program ve bilgi işletim sistemi Azure üzerine inşa edilecek CloudPC, üç farklı seçenekle satışa sunulacak. Orta seviyede 2 vCPU, 4GB RAM, ve 96 GB SSD desteği sunulurken, bir üst seviyede 2 vCPU, 8GB RAM ve 96GB SSD seçeneği sunulacak. En gelişmiş seviyede ise Windows 10 CloudPC, 3 vCPU, 8GB RAM ve 40GB SSD özelliklerine sahip olacak.

Sızdırılan bazı bilgilere göre CloudPC şu anda halen geliştirme aşamasında. Henüz beta sürümünde olan bu sistem, küçük bir topluluk tarafından test edilmeye başlandı. Windows üzerinden henüz resmi bir açıklama gelmese de yayınlanan raporlara göre Windows 10 CloudPC 2021 yılının bahar aylarında hizmete sunulacak.