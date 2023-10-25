Microsoft CEO'su Satya Nadella, firmanın Windows telefonlardan ve mobil pazarından çekilmesinin bir hata olduğunu açıkladı. Nadella, benzer bir açıklama yapan üçüncü Microsoft CEO'su oldu.

Microsoft, teknoloji pazarının en büyük isimlerinden biri ve dünyanın en büyük kişisel bilgisayar işletim sisteminin de üreticisi olarak, haklı bir şöhrete sahip. Yine de firmanın başarısız olduğu bazı alanlar da var. Microsoft'un en başarısız olduğu girişimleri arasında da Windows Phone başı çekiyor.

Firmanın 2014 yılından bu yana başında bulunan Satya Nadella da son yaptığı açıklamalarda mobil ürün pazarındaki kararlarından pişman olduğunu gösterdi. Business Insider'a konuşan Nadella, pazardan çıkışın da daha iyi yönetilebileceğini düşünüyor.

Microsoft, mobil pazarındaki hamlelerinden pişman

Firmanın şimdiki CEO'su olan Nadella, yaptığı açıklamada CEO'luk dönemi boyunca verdiği en zor kararın akıllı telefon pazarından çıkmak olduğunu söyledi. CEO'ya göre o dönemde firma, bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar arasında ara bir kategori icat etmenin yollarını bulabileceklerini düşündüğünü de belirtti.

Microsoft, Nokia'yı büyük bir zararla elinden çıkardıktan birkaç yıl sonra Windows Phone'un artık ömrünü tamamladığını açıklamıştı. Cihaz da pazarda pek de başarılı olamamıştı. O günden bu yana Microsoft, Android işletim sistemine sahip Surface Duo ve Surface Duo 2 cihazlarını da piyasaya sürmüş olmasına rağmen hem ufukta yeni bir model olmaması, hem de var olan modellere güncelleme gelmemesi bu cihazların da ömrünün çok uzun olmayacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Daha önce Microsoft kurucusu Bill Gates, zamanında Android'e kaybetmelerini en büyük hatası olarak nitelendirirken, bir önceki CEO olan Steve Ballmer da mobil pazarına yeterince odaklanmamalarını bir hata olarak değerlendirmişti. Şimdi kendi cihazlarını geliştirmekten uzak duran Microsoft, Phone Link gibi özellikler ve Samsung ile yapılan anlaşmalar gibi anlaşmalarla mobil piyasasında varlığını sürdürüyor.