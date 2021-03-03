Microsoft: Çin ABD'deki Kurumların E-Postalarına Saldırıyor

Microsoft, ABD'deki kurumların e-postalarına yapılan saldırılar hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda ABD'deki kurumların e-posta adreslerine izinsiz erişim sağlamaya çalışan ve bu şekilde şirketler hakkında bilgi almayı hedefleyen hacker grubunun arkasında Çin devletinin olduğu belirtildi.

Microsoft, geçtiğimiz günlerde karma gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh'i tanıttı. Şirket, merak edilen yeni karma gerçeklik platformu Microsoft Mesh'i tanıtmasının ardından siber saldırılar konusunda bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda Çin merkezli bir hacker grubunun siber saldırılarından bahsetti. Microsoft'un iddialarına göre Çin merkezli hacker grupları, ABD merkezli kurumların e-postalarına siber saldırı düzenledi.

Siber saldırılar zaten günümüz dünyasında fazlasıyla karşılaştığımız bir şey ancak büyük kurumların e-postalarına saldırmak ve bu şekilde onların hakkında önemli bilgiler elde etmek çok alışılageldik bir durum değil. Microsoft'un yaptığı açıklamaların ilginç olmasının sebebi siber saldırı olması değil, saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili ortaya atılan iddia oldu.

Microsoft: "Siber saldırıyı yapan HAFNIUM grubunun arkasında Çin devleti var"

Microsoft, yaptığı açıklamalarda sunucularda bulunan ve daha önce fark edilememiş dört farklı açıktan yararlanarak siber saldırı yapan grubun isminin HAFNIUM olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamanın en can alıcı noktası ise, bu grubun arkasında Çin devletinin olduğu iddiasıydı. Microsoft, Çin devletini HAFNIUM grubunu destekleyerek Çin dışına siber saldırı yapmakla suçladı.

Çin ise Microsoft'un yaptığı açıklamaya karşı çıktı. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada Çin'in her türlü siber saldırıya karşı olduğunu açıkladı ve şu sözleri söyledi: "Çin, ilgili medya ve şirketlerin daha profesyonel ve sorumlu bir tavır almasını, siber saldırıların tanımlamalarını temelsiz tahminler ve suçlamalar üzerine yapmak yerine daha fazla kanıta dayandırmasını istiyor."