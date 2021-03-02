Microsoft Mesh, Pokemon GO Demosuyla Tanıtıldı

Bu yıl birçok firma karma gerçeklik üzerine sunumlar yaparken bir hamle de Microsoft’tan geldi. Microsoft’un yeni karma gerçeklik platformu Microsoft Mesh tanıtımında Pokemon Go’nun HoloLens versiyonu gösterildi.

Microsoft Mesh karma gerçeklik platformu uzun zamandır merakla bekleniyordu. Bugün piyasaya sürülen ve HoloLens 2 tanıtımıyla başlayan lansmanda Pokemon Go’nun kısa bir tanıtımı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Samsung Glasses Lite ve AR Glasses ortaya çıkmıştı. Birçok firmanın karma gerçeklik platformuna yatırım yaptığı bu günlerde, haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Azure üzerinde geliştiricilere açılan Microsoft Mesh’le isteyen herkes uygulama geliştirebilecek. AR ve VR teknolojilerini bir araya getiren Microsoft Mesh geleceğin teknolojisi olarak anılıyor. Aynı zamanda Niantic Games’le ortak hazırlanan bu demo sayesinde oyun dünyasının geleceği de belirlenmeye başladı.

Pokemon GO Demosu geleceğe bir bakış oluşturdu

Niantic Games’in CEO’su ve kurucu John Hanke, “Bu demo tüketici kullanımı için tasarlanmasa da hem yazılım hem de donanım konusunda gelecekteki gelişmelere bir ışık tutuyor” dedi. AR teknolojisinin oyun sektöründe büyük gelişmelere neden olacağı ve günümüz oyunlarının taşınacağı platformları net olarak özetliyor. VR teknolojileri ise herkes için makul olmayabiliyor ve özellikle belirli hastalıklara sahip kişilerin VR teknolojilerini kesinlikle kullanmaması öneriliyor.

Karma gerçeklik VR ve AR ortamını belirli bir ölçüde birleştirerek hayatımıza katıyor ve herkes için kullanılabilir kılıyor. Microsoft Mesh ve Pokemon GO demosu bu nedenle oyun teknolojileri için oldukça değerli bir deneyim sunuyor. İnsanın Pokemon GO oynarken kendini vahşi doğada hissedip, gerçekçi bir deneyim yaşaması kadar hoş bir duygu olamaz. Yine AI teknolojilerinin karma gerçeklik teknolojisiyle birleşmesi sonucunda yepyeni bir gelecek bizleri bekliyor olacak.