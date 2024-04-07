Microsoft, Çin hükûmeti ile ilgili endişelendiren bir açıklama yaptı. Microsoft'a göre Çin, yapay zekâyı kullanarak, diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale edecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Çin hükûmeti ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şirketin, Çin'in yapay zekâyı kullanarak, diğer ülkelerde gerçekleştirilecek seçimlere müdahale etmeye hazırlandığını söyledi.

Microsoft'un açıklamasına göre Çin, 2024 yılında Güney Kore, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde gerçekleştirilecek olan seçimlere yapay zekâ ile müdahale edebilir. Microsoft, Çin'in bunu Tayvan'da gerçekleştirilen seçimlerde denediğinin altını çizdi.

Çin, seçimlere müdahale için yapay zekâyı nasıl kullanacak?

Microsoft yetkililerine göre Çin hükûmeti için çalışan siber saldırganlar, Tayvan'da gerçekleştirilen seçimlere sahte içerik ile dahil olmaya çalıştılar. Yapay zekânın ürettiği sahte içerikleri Tayvan genelinde geniş kitlelere ulaştıran siber saldırganların, diğer ülkelerde de benzer çalışmalar yapması bekleniyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, yapay zekâ ile üretilen sahte içeriğin etkisinin, şimdilik seçmen görüşünü tamamen değiştirecek kadar etkili olmadığı ifade ediliyor. Ancak Çin'in bu konuda ileri seviye çalışmalar yaptığını aktaran yetkililer, ilerleyen yıllarda bunun riskli bir hâle gelebileceğini açıkladılar.