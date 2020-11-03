Windows 10'un son Insider sürümünde, Denetim Masası ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar, son sürümle birlikte Denetim Masası'ndaki bazı menülere erişemez oldular. Bunun nedeniyse Microsoft'un, Denetim Masası ile Windows 10'un Ayarlar bölümü değiştirmek istemesi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10'la birlikte kullanıcılar için yeni bir "Ayarlar" bölümü oluşturdu. Bu bölüm, milyonlarca Windows kullanıcısının "Denetim Masası" olarak bildiği yönetim panelinin yeni bir versiyonuydu. Zaman zaman ortaya çıkan bazı bilgilerse bu Denetim Masası'nın kaldırılacağını, Ayarlar menüsünün yeni kontrol merkezi olacağını gösteriyordu. Windows 10'un son Insider sürümü, Microsoft'un bu konuda kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Windows Insider kullanıcılardan gelen bilgilere göre son sürüm, Denetim Masası'ndaki bazı bölümleri işlevsiz hale getiriyor. Örneğin bir kullanıcı, Denetim Masası'na gidip buradan "Sistem ve Güvenlik" menüsüne eriştiğinde, klasik Denetim Masası'nı kullanmaya devam ediyor. Ancak Windows Insider kullanıcıları, bu aşamadan sonra sistemleri ile ilgili bir bilgi almak istediklerinde, eski Denetim Masası'nın sahip olduğu görünüm kayboluyor. Kullanıcılar bunun yerine, Ayarlar menüsüyle birlikte gelen yeni tasarımı görüntülüyorlar.

WindowsLatest'in paylaştığı bir habere göre ise Microsoft'un Denetim Masası adımı, farklı şekillerde de deneyimlenebiliyor. Örneğin bir Windows Insider kullanıcısı, Denetim Masası'ndaki menülere kısayollar, Dosya Gezgini ve CLSID aracılığıyla bile erişemiyorlar. Anlaşılan o ki Windows 7'yi bile harcayan Microsoft, Denetim Masası'nın gözünün yaşına bakmayacak.

Windows 95'ten beri bilgisayar kullanan bir tüketici olarak konuşmak gerekirse, Denetim Masası'nın deneyimli kullanıcıları olumsuz olarak etkileyeceği sugötürmez bir gerçek. Çünkü Windows 10'la birlikte sunulan Ayarlar bölümü, Denetim Masası kadar kullanışlı bir yapıda değil. Denetim Masası'ndaki detaylı seçenekler, modern Ayarlar menüsünde çok daha karmaşık bir yapıda. Ancak 35 yaşında olan Denetim Masası'nın sonsuza dek olduğu gibi kalması pek de mantıklı bir durum değildi ve Microsoft, artık bu kontrol panelini yenileme konusunda kararlı gibi görünüyor.