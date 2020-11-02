Windows 10'daki Bir Hata, Başlat Menüsü'nü Şeffaflaştırıyor

Microsoft'un son Windows 10 Insider sürümünde, bazı kullanıcıları memnun eden bir hata ortaya çıktı. Kaç kullanıcıyı etkilediği ya da neden yaşandığı bilinmeyen sorun, Başlat Menüsü ile Görev Çubuğu'nu şeffaf hale getiriyor. Aslında bu şeffaf tasarım, hiç de fena görünmüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son işletim sistemi Windows 10 üzerinden sık sık tartışmaların odağına oturuyor. Bunun nedeniyse güncellemelerle birlikte gelen hatalar. Şirketin Windows Insider kullanıcıları için yayınladığı son güncellemede de yine bir hata var. Ancak bu hata, bazı kullanıcıların hoşuna gitmiş durumda.

Windows Insider kullanıcısı olan bir Reddit üyesi, Windows 10’un sunduğu son güncellemedeki hatayı gözler önüne serdi. Başlat Menüsü’nde karşımıza çıkan bu hata hem bu menüyü hem de görev çubuğunu şeffaf bir hale getiriyor. Hatanın neden kaynaklandığı, kaç kullanıcıyı etkilediği ise şu an için bilinmiyor.

Windows 10'un garip hatası işte böyle görünüyor

Microsoft, Windows 10 Ekim güncellemesi ile Başlat Menüsü’nde bazı iyileştirmeler yaptı. Ancak Reddit kullanıcısı, menüye getirilebilecek en iyi özelliğin unutulmuş olduğunu söylüyor. Aslına bakacak olursak şeffaf yapıdaki Başlat Menüsü ile Görev Çubuğu, hiç de fena görünmüyor.

Teknoloji devi, söz konusu hatayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Windows 10 üzerinde çalışan bazı bağımsız yazılımcılar, bu sorunun güncelleme sonrasında grafik sürücülerinde bazı hataların meydana geldiğini, bu hatanın da Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu’nu şeffaf hale getirdiğini ileri sürüyorlar.

Bu arada, şeffaf bir menü ve Görev Çubuğu, bazı durumlarda büyük dezavantajlara neden olabilir. Örneğin bir kullanıcı, oldukça karmaşık bir duvar kağıdı ya da dosyalarla dolu bir masaüstü kullanıyor olabilir. İşte bu durumda şeffaf bir Başlat Menüsü ile Görev Çubuğu, işleri ciddi anlamda zorlaştıracaktır.