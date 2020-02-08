Microsoft'un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü yeni tarayıcısı Edge'in, ARM tabanlı cihazlar için yerel destek sağlayan yeni sürümü yayınlandı. Yeni sürüm sayesinde firmanın bünyesinde bulunan Surface Pro X cihazı da destek aldı.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge 80’i Windows ve Mac bilgisayarlar için yayınladı. Yeni sürümde birkaç küçük değişiklik olsa da en büyük ekleme, Microsoft’un 2019’un sonlarında açıkladığı ARM tabanlı Surface Pro X desteği oldu. Google’ın açık kaynak kodlu Chromium altyapısını kullanan tarayıcı, yenilenen tasarımıyla güçlü bir performans vadediyor.

Microsoft’un bünyesinde bulunan Surface Pro X, firmanın Google Chromebook’lara alternatifi olarak piyasaya sürülmüştü. Bu cihazda çalışan yeni Microsoft Edge, hem kullanıcılar hem de yazılım devinin kendisi için büyük bir haber zira tarayıcılar söz konusu olduğunda özellikle ARM64 dünyasındaki seçenekler oldukça sınırlıydı ve Microsoft, müşterilerine tam özellikli bir tarayıcı sağlamak zorundaydı.

Yeni sürümün en büyük farkı, ARM tabanlı sistemlerin desteklenmesi oldu:

Şu anda kararlı sürümü yayınlanan Microsoft Edge, şirketin kendi sitesi üzerinden indirilebiliyor. Desteklenen cihazlar arasında ise Windows 7 ile Windows 10 arası işletim sistemlerinin yanı sıra macOS, iOS ve Android platformları bulunuyor. Bu noktada ARM tabanlı sistemler için yerel destek, yeni sürümü bir öncekinden ayıran en büyük fark olarak göze çarpıyor.

Microsoft, Edge 80 sürümü için testlerine bir süredir devam ediyordu. Süregelen testlerin bir sonucu olarak nihayet bugün yayınlanan yeni sürüm; Dolby Vision oynatma, gelişmiş web uygulaması desteği, genel kararlılık ve performans iyileştirmeleri için destek sunuyor. Yeni tarayıcıyı henüz geçtiğimiz ay yayınlayan firma, görünüşe göre artan rekabete ayak uydurmak için elini oldukça hızlı tutuyor.

Yeni Microsoft Edge, önümüzdeki haftalarda Windows 10 kullanan cihazlarda otomatik olarak kullanıma başlayacak ancak beklemek istemiyorsanız tarayıcıyı manuel olarak indirebilirsiniz. Bununla birlikte şu anda cihazınızda yüklü olan tarayıcıyı güncellemek içinse Edge’i açıp Ayarlar > Microsoft Edge Hakkında bölümüne giderek güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilirsiniz.