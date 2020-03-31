Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için, kopyala-yapıştır işlemini çok daha kullanışlı bir hale getiren yeni Akıllı Kopyalama özelliğini duyurdu. Yeni özellik, Office uygulamalarında olduğu gibi, kopyalanan içerikteki biçimlendirmeyi koruyacak.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için web sitelerindeki içerikleri kopyalayıp yapıştırma işlemini geliştirecek yeni bir özellik duyurdu. Akıllı Kopyalama adı verilen işlev, kaynağın biçimlendirmesini koruyacak ve böylece metinlerin eksiksiz ve doğal haliyle kopyalanmasını sağlayacak.

Akıllı kopyalama, aslında Microsoft Office uygulamalarında bulunan ve kullanıcıların kaynağın biçimlendirme seçeneklerini koruyarak içerik yapıştırmalarına olanak sağlayan kopyala-yapıştır işleviyle aynı. Yani bu özellikle Microsoft Edge'deki kopyalama işlemleri, kopyalanan bölümde bulunan metinlerin yanı sıra görüntüleri ve bağlantıları da içerecek.

Microsoft, yeni akıllı kopyalama özelliğinin zengin web içeriğini korumayı kolaylaştıracağını belirtiyor. Kullanıcılar, imleci herhangi bir alan veya içerik türünü kopyalamak için kullanabilecekler. Yapıştırma işleminde resim veya bağlantılar da dahil olmak üzere tüm biçimlendirme korunacak. Kulağa çok basit gibi gelen önemli bir kolaylık. Akıllı Kopyalama özelliği ilk olarak önümüzdeki ay Microsoft Edge'in önizleme sürümü için yayınlanacak. Ardından ilerleyen zamanlarda kararlı sürüm için de yayınlanacak.