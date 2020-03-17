ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola, geçtiğimiz senenin kasım ayında piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr ile ses getirmeyi başarmıştı. Şirketin bu sene akıllı telefon dünyasında ses getireceği telefonuysa Motorola Edge+ olacak gibi duruyor.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi, Corona virüsü endişesi sebebiyle firmaların çekilmesi sonucu iptal edilmişti. Dolayısıyla bu etkinlikte tanıtılacak olan yeni teknolojilerin ve yeni akıllı telefonların duyurusu ve tanıtımı da iptal olmuştu.

İptal edilen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen akıllı telefonlardan bir tanesi de Motorola Edge+’tı. Kongre iptal edildi ve şirketten de cihazın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak Evan Blass (Evleaks), cihaza ait yeni görselleri ortaya çıkardı.

Motorola Edge+:

Evan Blass tarafından ortaya çıkarılan görsellerde cihazı neredeyse her açıdan görebiliyoruz. Telefonda yer alan kıvrımlı ekran ve arka kamera çıkıntısı gibi detaylar oldukça net bir şekilde seçilebiliyor. Ortaya çıkan yeni görsellerin, basına sunulacak görsellere bir hayli benzediğini düşünecek olursak cihazın yakın bir zaman içerisinde çıkış yapması oldukça muhtemel diyebiliriz.

Motorola’nın Edge+ modeliyle birlikte en sonunda güçlü bir amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya süreceği düşünülüyor. Edge+’ın, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alması bekleniyor. 5G bağlantı özelliğine sahip olacak olan cihaz, 8 GB ya da 12 GB RAM’e sahip olacak.

6,7 inçlik kıvrımlı AMOLED bir ekrana sahip olacağı düşünülen Motorola Edge+’ın arka tarafında üç kamera yer alacak. Bu üç kameradan bir tanesi, Samsung’un Galaxy S20 Ultra modelinde kullandığı 108 MP’lik sensör olacak. Telefon, ayrıca 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.