Microsoft'un Chromium tabanlı Edge için yayınladığı 91 kodlu son yazılım güncellemesi, kullanıcıları çileden çıkaran tavsiye bildirimleriyle dolu. Eğer siz de bu sorundan muzdaripseniz, yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Chromium tabanlı Edge için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yayınlanan güncelleme, internet tarayıcısının sürümünü 91'e yükseltirken, kullanıcıları da çileden çıkarmaya başladı. Zira Microsoft, bu yazılım güncellemesi ile Chromium tabanlı Edge kullanıcılarına sürekli olarak Bing ve varsayılan tarayıcı bildirimi göndermeye başladı.

Microsoft zaten kullanıcıyı canından bezdirmeyi seven bir şirket. Daha önceki dönemlerde de özellikle Edge ve Windows 10 kullanımı için sürekli bildirimler gönderen Microsoft, son yazılım güncellemesinden bu huyunu yeniden göstermeye başladı. Eğer sizler de Edge kullanıyor ve son güncellemeyi yaptıysanız, muhtemelen bu bildirimleri sık sık görüyorsunuzdur. Peki Microsoft'un can sıkan bildirimlerinden nasıl kurtulabilirsiniz?

Edge'in ve Bing'in varsayılan olması için gönderilen bildirimi nasıl kapatabilirsiniz?