Gelecek yıl bir zamanların en popüler web tarayıcısı olan Internet Explorer'ı resmen tarihe gömeceğini açıklayan Microsoft, bu alandaki çalışmalarını tamamıyla yeni Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'e odaklamış durumda. Üstelik şirketin bu konuda artık çok ciddi bir iddiası da bulunuyor.
Edge'in performansını ve özelliklerini her geçen gün biraz daha iyileştiren Microsoft, tarayıcının bu hafta içinde yayınlanacak yeni sürümü olan "Edge 91" ile Microsoft Edge'in Windows 10'da en iyi performans gösteren web tarayıcı olacağını iddia ediyor. Microsoft, bu güçlü iddiasını iki temel özelliğe bağlıyor: Başlangıç hızlandırma ve uyuyan sekmeler.
Aslına bakacak olursak başlangıç hızlandırma özelliği mart ayında, uyuyan sekmeler özelliği ise yine bu yılın başlarında kullanıcılara sunulmuştu. Ancak Microsoft, yayınladığı her güncellemede tarayıcının performansını iyileştirdiğinden söz konusu özellikler Edge'i rakiplerine karşı avantajlı bir noktaya getirdi.
Yalnızca Microsoft değil, Google da Chrome'un daha az RAM'e ihtiyaç duyması için sürekli olarak geliştirmelerde bulunuyor. Ayrıca başlangıç hızlandırma ve uyuyan sekmeler Edge'e özgü özellikler olsa da Microsoft da Chromium alt yapısının performansını iyileştirmek için katkıda bulunuyor ve Chrome dahil Chromium alt yapısı üzerinde inşa edilen diğer tarayıcılar da Microsoft'un performans iyileştirmelerinden faydalanabiliyor. Peki sizce Windows 10'da çalışan en performanslı web tarayıcı hangisi?