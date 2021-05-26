Edge 91 ile ilgili beklentileri artıran bir açıklamada bulunan Microsoft, işletim sisteminin yeni sürümü ile Edge'in, Windows 10'da en iyi performans sunan tarayıcı olduğunu iddia etti.

Gelecek yıl bir zamanların en popüler web tarayıcısı olan Internet Explorer'ı resmen tarihe gömeceğini açıklayan Microsoft, bu alandaki çalışmalarını tamamıyla yeni Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'e odaklamış durumda. Üstelik şirketin bu konuda artık çok ciddi bir iddiası da bulunuyor.

Edge'in performansını ve özelliklerini her geçen gün biraz daha iyileştiren Microsoft, tarayıcının bu hafta içinde yayınlanacak yeni sürümü olan "Edge 91" ile Microsoft Edge'in Windows 10'da en iyi performans gösteren web tarayıcı olacağını iddia ediyor. Microsoft, bu güçlü iddiasını iki temel özelliğe bağlıyor: Başlangıç hızlandırma ve uyuyan sekmeler.

Aslına bakacak olursak başlangıç hızlandırma özelliği mart ayında, uyuyan sekmeler özelliği ise yine bu yılın başlarında kullanıcılara sunulmuştu. Ancak Microsoft, yayınladığı her güncellemede tarayıcının performansını iyileştirdiğinden söz konusu özellikler Edge'i rakiplerine karşı avantajlı bir noktaya getirdi.