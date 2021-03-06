Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için geçtiğimiz yıl duyurulan dikey sekmeler özelliğini nihayet kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, sekme listesini üst taraftan alıp yan tarafa yerleştirebiliyor.

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, Edge tarayıcısını yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için dikey sekmeler özelliğini yaklaşık bir yıl önce duyuran şirket, özelliği nihayet Edge 89 sürümüyle birlikte resmi olarak yayınladı.

Özellikle 16: 9 oranlı ekranlar için ideal olan dikey sekmeler özelliğiyle kullanıcılar, isterlerse sekmeleri üst taraftaki klasik uzun sekme listesi yerine tarayıcının yan tarafında sıralayabiliyor. İlk etapta alışması biraz zor gözükse de Microsoft, bu özellikle ekran alanının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Microsoft Edge için dikey sekmeler özelliği böyle çalışıyor:

Yukarıda da görebileceğiniz üzere dikey sekmeler özelliği, sekmeleri üst taraftan alıp yan tarafa sıralıyor. Bu noktada Microsoft, kullanıcılara sekmeleri yönetme imkânı da sunuyor. Bu sayede Edge kullanıcıları bir sekmeyi yan tarafa sabitleyebiliyor, sekmeleri gruplandırabiliyor ve sekme listesini daraltıp genişletebiliyor.

Dikey sekmelerin yanı sıra Edge artık arama geçmişini görüntülemenin yeni bir yolunu sunuyor. Tarayıcının son sürümüyle birlikte kullanıcılar 'Geçmiş' sekmesine tıkladığında, ayarlarda tam sayfalık bir görünüm yerine ufak bir açılır pencereyle karşılaşıyorlar. Açılan bu küçük pencere üzerinden arama geçmişini silme işlemi de yapılabiliyor.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısı için sık sık güncelleme yayınlayarak birçok kullanıcı kazandı. En son büyük güncellemeyi geçtiğimiz ocak ayında yayınlayan şirket, bu sürümle birlikte uyuyan sekmeler, yeni görsel temalar ve parola oluşturucu gibi birkaç yeni özelliği kullanıma sundu.

Peki, siz Microsoft Edge'in yeni dikey sekmeler özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı mı yoksa rahatsız edici mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.