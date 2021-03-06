Erzurum Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, halihazırda çalışmalarına devam edilen yerli COVID-19 aşısıyla ilgili "Nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek" dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gelinen son durumu anlatan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, devam eden COVID-19 aşı çalışmalarında 3 farklı proteinin kodlanmasıyla aşının önemli ayağı olan recombinant antigen elde edildiğini söyledi.

Aşıda insan testlerine geçileceğini de belirten Prof. Çelebi, yaptığı açıklamada "Bu 3 faklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başlandı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesi'ne özel Kovid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'Takvime göre süreç olumlu'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aşı projesinin takvimine göre sürecin olumlu seyrettiğini ve şimdiye kadar herhangi bir aksilikle karşılaşmadıklarını belirtti. Prof. Çomaklı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bu süreçte Aşı Koordinatörlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları'nın yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bugünlere geldik. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü'nü gelecekte aşı merkezi, hatta Ar-Ge enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız."