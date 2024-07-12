Microsoft'un Türkiye'nin de içinde bulunduğu EMEA bölgesinde konsol satışlarını durdurmayı planladığı iddia edildi. Peki Microsoft, neden böyle bir karar almayı planlıyor?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı içine alan EMEA bölgesi için dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. The Verge'den Tom Warren tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Microsoft, EMEA bölgesinde konsol satışlarını durdurmayı planlıyor.

Tom Warren'ın iddiasına göre Microsoft, konsol satışlarını durdurmayı planladığı ülkelerde bulut oyun hizmetlerine, Xbox oyun kollarına ve Xbox Game Pass'e odaklanmayı planlıyor. Aslına bakacak olursak bu çok da mantıksız değil çünkü Xbox Game Pass'in PC'ler için de kullanılabiliyor olması, oyuncuların konsollara duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

İddia, Microsoft'un geçmişte yaptığı açıklamalarla tutarlılık gösteriyor

Microsoft, özellikle de son yıllarda bulut oyun teknolojilerini önemsemeye başladı. Şirket, geçmişte yaptığı açıklamalarda oyuncuların artık oyun oynamak için Xbox'a ihtiyaç duymadıklarını, zira yeni nesil oyunların çoğunun PC pazarına da çıktığını söyledi. Hâl böyle olunca Microsoft'un EMEA bölgesinde Xbox satışlarını durduracağı iddiasının çok da yersiz olmadığını söyleyebiliriz. Elbette üçüncü taraf satıcılar, Xbox Series X/S satışlarını devam ettireceklerdir.

Yalnız tüm bunların bir iddiadan ibaret olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Şirket, şu an için bu planlarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Hâliyle, söz konusu iddianın gerçek olmama olasılığı elbette bulunuyor. Öte yandan; Tom Warren'ın güvenilir bir kaynak olduğunu da atlamamak lazım.