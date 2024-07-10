Microsoft Xbox Game Pass aboneliklerinde çok büyük değişikliklere gitti. Bir paket kaldırıldı, yeni bir paket eklendi. Ayrıca tüm aboneliklere zam da geldi. İşte bilmeniz gereken her şey.

Oyun fiyatlarının karşılanamayacak seviyelere gelmesiyle ülkemizdeki birçok oyuncu aylık abonelik sistemlerini tercih ediyordu. Microsoft’un belli ücretler karşılığında yüzlerce oyuna erişim sunduğu Xbox Game Pass de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, abonelik sisteminde sürpriz değişikliklere gitti.

Microsoft, dünya çapındaki Game Pass paketlerinde güncellemeye gittiğini duyurdu. Bir paket kaldırılırken yeni bir paket eklendi. Aynı zamanda fiyatlarda da artışa gidildi. İşte biraz kafa karıştırıcı olan değişikliklerle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.

Konsol için Game Pass kaldırılıyor

Microsoft’un yaptığı açıklamaya baktığımızda aylık 159 TL’ye sunulan ve sadece Xbox konsolu sahiplerinin yararlanabildiği “Konsol İçin Game Pass” aboneliğinin artık erişilebilir olmayacağını anlıyoruz.

Bu karar, sadece yeni aboneler için geçerli. Yani hâlihazırda konsol için Game Pass üyeliğiniz varsa aboneliğiniz devam edecek. Eğer otomatik ödeme yenilemeyi etkinleştirmezseniz ve üyeliğiniz sona ererse konsol Game Pass’ine erişemeyeceksiniz.

Konsol Game Pass, 10 Temmuz, yani bugün itibarıyla yeni abonelerden kaldırılıyor. Eskilerden sadece PC, Ultimate ve Core abonelikleri kalacak. Bunlara bir yeni abonelik daha eklenecek.

Yepyeni bir “Game Pass Standart” aboneliği geliyor

Şirket, konsol için Game Pass’i kaldırırken yepyeni bir abonelik paketinin ekleneceğini de duyurdu. Bu abonelik paketi, “Xbox Game Pass Standart” ismine sahip olacak. Şirket, yeni aboneliğin önümüzdeki aylarda sunulacağını belirtse de kesin bir tarih vermekten kaçınmış.

Xbox Game Pass Standart neler sunacak?

Konsolda yüzlerce oyuna erişim

Konsolda multiplayer özelliklere erişim

Üyelere özel indirimler

Yukarıdaki özelliklere baktığımızda Game Pass Standart paketinin sadece konsola sunulacağını görebiliyoruz. Tüm oyunlara ve online özelliklere erişim sunsa da maalesef ilk günden Game Pass oyunlarını içermiyor. Yani bir oyun piyasaya sürüldüğünde Game Pass’e geliyorsa Standart aboneliğine üye olanlar erişemeyecek. Bunun için Ultimate aboneliği gerekecek.

Microsoft, Game Pass Standart aboneliğinin ABD’de PC ve Ultimate arasında bir fiyat olan 14,99 dolara sunulacağını belirtti. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. İlerleyen zamanlarda ülkemizdeki fiyatı belli olacaktır.

Xbox Game Pass fiyatlarına %47’e varan zam geldi

Gelelim en çok merak ettiğimiz konuya. Konsol Game Pass’i kaldırılırken hâlihazırda bulunan PC, Ultimate ve Core aboneliklerinin de fiyatı artırıldı. PC aboneliğine %31 civarı zam gelirken Ultimate aboneliğinde %47 oranında artışa gidildi.

Zamdan sonra Xbox Game Pass fiyatları şöyle değişti

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Xbox Game Pass PC 159 TL 209 TL Xbox Game Pass Ultimate 209 TL 309 TL Xbox Game Pass Core (1 aylık) 159 TL 175 TL Xbox Game Pass Core (3 aylık) 399 TL 439 TL

Yeni fiyatlar, bugünden (10 Temmuz) itibaren yeni aboneler için geçerli olmaya başlayacak. Mevcut üyeler ise bir süre eski fiyatlardan kullanmaya devam edebilecekler. Yeni fiyatlar, onlar için 12 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olacak.

Şu anki mevcut Xbox Game Pass abonelikleri arasındaki farklar neler?

Xbox Game Pass PC Xbox Game Pass Ultimate Xbox Game Pass Core Yüzlerce Oyuna Erişim Yüzlerce Oyuna Erişim 25'ten fazla oyuna erişim Sadece PC oyunları Hem konsol hem PC oyunları Sadece konsol oyunları EA Play EA Play - - Bulut erişimi (Türkiye'de yok) - Çıktığı gün gelen oyunlar Çıktığı gün gelen oyunlar - Multiplayer Multiplayer Multiplayer Üyelere özel fırsat ve indirimler Üyelere özel fırsat ve indirimler Üyelere özel fırsat ve indirimler

*Sadece şu an erişilebilen mevcut abonelikleri ekledik. Önümüzdeki aylarda eklenecek Standart aboneliğinin özelliklerine yukarıdan ulaşabilirsiniz.