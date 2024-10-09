Microsoft bu ayın ilerleyen günlerinde Flight Simulator 2024 için test kayıtlarını başlatacak.

Uçuş oyunlarına meraklı olan pek çok kişi için bu işin zirvesi Microsoft Flight Simulator'dür. Oyunun 2024 versiyonu 19 Kasım'da çıkacak ancak Microsoft öncesinde bir teknik alfa düzenleyecek. Bu testlere katılım için testler açılmış olsa da güçlü bir bilgisayar gerekecek.

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre teknik alfa, belirli alanlar ve özellikler hakkında geri bildirim toplamak için gerçekleştirilecek. Bu ay içerisinde bir hafta sonunda gerçekleştirilecek olan testte serbest uçuş özelliği, sınırlı şekilde kariyer, meydan okuma ve keşif seçenekleri bulunacak.

Güçlü bir sistem gerekiyor

Microsoft Flight Simulator oldu olası sistemleri zorlayan bir oyun olarak biliniyor. 2024 sürümü için de tavsiye edilen özellikler arasında 32GB RAM, Intel Core i7-10700K işlemci ve RTX 2080 GPU bulunuyor. Oyunu maksimum ayarlarda oynamak için ise 64GB RAM, Intel Core i7-14700K işlemci ve RTX 4080 GPU bulunuyor.

Microsoft Flight Simulator 2024'te hava ambulansı uçurabilecek, dağ kurtarma ekiplerine katılabilecek ya da arama kurtarma görevlerinde yer alabileceğiz. Bu yıl oyunda sıcak hava balonu gezileri, hava yarışları gibi aktiviteler de yer alacak.

Bu yıl Microsoft Flight Simulator kurulum dosyasının boyutu 30GB'a kadar düşürülecek. Microsoft, yüklenmesi gereken veri miktarını uçuş rotasında yüksek detaya sahip alanları buluttan yükleyerek azaltmayı planlıyor. Alfa testinde de öncelikli amaç bu özelliği denemek olacak.

Alfa testine kayıt olup oyunu da önceden deneyimlemek için buradan başvuru yapabilirsiniz.