Microsoft Flight Simulator 2024'ün sistem gereksinimleri açıklandı. Simülasyonu yüksek kalitede oynamak isteyenlerin piyasadaki en iyi bilgisayara sahip olmaları gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dünyanın en popüler uçuş simülasyonlarından "Microsoft Flight Simulator"ün yeni sürümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; "Microsoft Flight Simulator 2024" olarak isimlendirilecek yeni simülasyon, çok yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek.

Havacılık tutkunlarının meraklı bekleyişleri devam ederken, video oyun dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından Tom Warren'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Warren, Microsoft Flight Simulator 2024'ün sistem gereksinimlerini paylaştı. Paylaşılan gereksinimler, pek çok oyuncuyu zorlayacak gibi görünüyor.

Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri:

Yukarıdaki tabloya göre Microsoft Flight Simulator 2024, modern bilgisayarların çoğunda açılabilecek. Çünkü simülasyonun minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6800K işlemci görüyoruz. Ancak açık konuşmak gerekirse bu sistemi karşılayan bir bilgisayarınız varsa Microsoft Flight Simulator 2024'ten pek de keyif alamazsınız.

Simülasyonu gerçekten kaliteli bir şekilde oynamak isteyenlerin AMD Ryzen 7 7900X veya Intel Core i7-14700K işlemciye ihtiyaçları olacak. Ekran kartı cephesinde ise AMD Radeon RX 7900 XT veya NVIDIA GeForce RTX 4080'e ihtiyaç duyulacak. Tabii bunların 64 GB RAM ile eşleştirilmesi gerekecek.

Microsoft Flight Simulator 2024 çıkış tarihi ve fiyatı

Microsoft Flight Simulator 2024, Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açılmış durumda. 19 Kasım 2024'te piyasaya sürülecek oyunun fiyatı şu şekilde olacak: