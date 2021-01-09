Üçüncü taraf geliştirici ekibi Just Flight tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator F-15'in yayın tarihi belli oldu. McDonnell Douglas F-15 Eagle çeşitlerini oyuna getirecek eklenti, ocak ayının ortalarında yayınlanacak.

Microsoft, uçuş simülasyonu konusunda dünyanın en başarılı ürünlerinden olan Microsoft Flight Simulator’ı geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Açık dünya haritası, gerçekçiliği ve simülasyon yetenekleriyle birçok oyuncudan tam not almayı başaran oyun, yakın zamanda F-15 savaş uçaklarını içeren yeni bir moda kavuşacak.

Üçüncü taraf geliştirici ekibi Just Flight, F-15 savaş uçaklarını Microsoft Flight Simulator'a ekleyecek olan eklentinin bu ay sonuna kadar yayınlanacağını duyurdu. Just Flight'ın resmî web sitesinden satın alınabilecek eklentiyle birlikte resmi adıyla McDonnell Douglas F-15 Eagle olarak bilinen F-15'in dört farklı sürümü oyuna eklenecek.

Microsoft Flight Simulator F-15, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak:

Twitter hesabından bir duyuru yayınlayan geliştirici ekibi, eklentinin doğru şekilde modellenmiş F-15C, D, E ve I "Ra'am" Eagle çeşitlerinin tümünü içerdiğini bildirdi. Çıkış tarihi noktasında net bir bilgi verilmese de bazı raporlarda 18 Ocak 2021 tarihi işaret ediliyor. Fiyat noktasında ise paketin 37 dolarlık bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor.

Just Flight ekibi, oyuncuların savaş uçaklarını denemesini kolaylaştırmak için F-15 paketini şu anda mağazada yayınlamaya çalıştıklarını belirtti. Eklentinin geliştirici ekibin web sitesinin yanı sıra Microsoft Flight Simulator mağazasında yer alacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Geliştiriciliğini Asobo Studio'nun üstlendiği Microsoft Flight Simulator şu anda Steam üzerinde 349 TL'den satışa sunuluyor. 5 ek uçak ve 5 ek havaalanı içeren Deluxe Edition 549 TL'den, 10 ek uçak ve 10 ek havaalanı içeren Premium Deluxe Edition ise 729 TL'den alıcılarını bekliyor.