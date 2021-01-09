Vatan, PlayStation 5 Dijital Sürümü Listelemeye Başladı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Vatan Bilgisayar, PlayStation 5 Dijital Sürüm'ü web sitesinde 'Çok Yakında' başlığıyla listelemeye başladı. Ürünün fiyatı ya da ne zaman satışa sunulacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i geçtiğimiz kasım ayında ülkemizde piyasaya sürmüştü. 8.299 TL'lik fiyat etiketine sahip olan ilk parti için stoklar dakikalar içinde tükenirken, daha sonraki stoklar da benzer şekilde kısa süre içerisinde tükenmiş ve PlayStation 5 satışları kara borsacıların eline düşmüştü.

Ülkemizde şu anda Sony'nin açıkladığı etiket fiyatı olan 8.299 TL'den bir PlayStation 5 satın almak oldukça güç. Bu sebeple birçok oyunsever, daha uygun fiyatlı olan PlayStation 5 Dijital Sürüm'ün satışa çıkmasını bekliyor. Bu noktada Sony, disk okuyucu içermeyen sürümün 2021 yılı içerisinde ülkemize geleceğini belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti.

Vatan Bilgisayar, PlayStation 5 Dijital Sürüm'ü listelemeye başladı:

2021 yılına girmemizle birlikte Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Vatan Bilgisayar, PlayStation 5 Dijital Sürüm'ü web sitesinde listelemeye başladı. 'Çok Yakında' açıklamasıyla ziyaretçileri karşılayan ürün sayfasında konsolun fiyatı ya da ne zaman stoklara gireceğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Fiyat noktasında ilave gümrük vergisinin %50'den %20 oranına düşürülmesiyle birlikte PlayStation 5 Dijital Sürüm için ülkemiz pazarında 6 bin TL civarında bir fiyat etiketi bekleyebiliriz. Ancak stok sorunlarının devam etmesi halinde bu konsolun da piyasa fiyatının 2, hatta 3 bin lira üzerinde fiyatlarla kara borsacılar tarafından satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Peki, siz PlayStation 5 Dijital Sürüm hakkında neler düşünüyorsunuz? 6 bin TL'lik bir fiyat etiketi sizi tatmin eder mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.