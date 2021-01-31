Microsoft Flight Simulator'a Gelecek Güncellemeler Açıklandı

Microsoft Flight Simulator'ın geliştiricileri Twitch'te yeni bir soru cevap etkinliği düzenledi ve oyunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Buna göre şubat ve mart ayında oyuna yeni güncellemeler geliyor.

Microsoft Flight Simulator geliştiricileriyle Twitch üzerinden 2021 yılının ilk soru cevap yayını yapıldı. Oyunun başındaki isim Jorg Neumann, Asobo Studio CEO'su ve kurucu ortağı Sebastian Wloch ve Asobo Studio İdari Yapımcısı Martial Bossard, oyunun geleceğiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yapılan canlı yayın sırasında World Update III: United Kingdom and Ireland güncellemesinin fragmanı da paylaşıldı. Bu güncelleme 9 Şubat – 11 Şubat tarihleri arasında Microsoft Flight Simulator oyuncularına sunulacak. Mart ayında da oyun için yeni bir güncelleme yayınlanacak.

Microsoft Flight Simulator Fransa ve Benelüks güncellemesi mart ayında geliyor

Fransa ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) güncellemesi de mart ayı içerisinde oyunculara sunulacak. Geliştiriciler, ayrıca Microsoft Flight Simulator mağazası ve FlyByWire Simulations A32NX gibi uçuş simülasyonlarından içerik indirme gibi oyuncular tarafından sıkça talep edilen özellikler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Asobo Studio, talep edilen bu özellikleri prototipleştirirken yeni Scenery Gateway System üzerinde de çalışıyor. Bu sistem, geliştiricilerin ve topluluk üyelerinin hâlihazırda var olan manzaraları düzenlemesini sağlıyor. Stüdyo, ayrıca önümüzdeki ay Sim Update 3'ü de yayınlayacak. Bu güncellemeyle birlikte oyunculara hava paneli geliştirmeleri, Garmin otopilot sistemi ve uçak geliştirmeleri sunulacak.

Guinness Dünya Rekorları'nda 7 kez ödül almayı başaran Microsoft Flight Simulator serisinin son oyunu, geçtiğimiz sene PC kullanıcılarına sunulmuştu. Oyunun, ayrıca Xbox Series X ve Series S konsollarına geleceği de açıklanmıştı ancak henüz bu konsollar için açıklanmış bir çıkışı tarihi bulunmuyor.