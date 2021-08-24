Microsoft Flight Simulator'a Yeni Güncelleme Geliyor

Oyunculara adeta gerçek bir uçak uçuruyormuş hissini oldukça iyi bir şekilde aktaran ve büyük beğeni toplayan Microsoft Flight Simulator için yeni güncellemeler yolda. Bilgilere göre bunlardan birinde elektrikli bir hava taksi olan Volocopter VoloCity bulunacak. Diğer güncellemeler ise yeni yerler ve bir rekabetçi mod içeriyor.

Başka birçok önemli yapımı olsa da çoğunlukla Forza Horizon ve Motorsport serileriyle adından söz ettiren Microsoft, oyuncuları karadan alıp gökyüzüne çıkardığı Microsoft Flight Simulator ile büyük bir kesimin beğenisini kazanmıştı. Oldukça iyi değerlendirmelere sahip olan oyun, güncellemelerle sürekli desteklenmekte.

Şimdiyse Xbox’ın resmi YouTube kanalından yayınlanan güncellemelerle karşınızdayız. Söz konusu güncellemeler yakın zamanda oyuna eklenecek. Bunun yanında oldukça ilgi çekici içerikler barındırdıklarını söyleyebileceğimiz güncellemelerle oyuna -yeni lokasyonların yanında- yeni araçlar ve bir rekabetçi mod ekleniyor.

Volocopter’in VoloCity adlı hava taksisi oyuna eklenecek:

Söz konusu güncellemelerle birlikte Volocopter’in 18 pervanesiyle dikkat çeken aracı VoloCity, oyuna eklenecek. Bunun yanında Avusturya, Almanya ve İsviçre’yi kapsayacak. Buralardaki üç boyutlu modellemeler geliştirilecek ve yeni yerler eklenecek.

Rekabetçi mod konusuna geldiğimizde ise burada değinmemiz gereken birden fazla nokta olduğunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle bu yarış modunda İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçakların kullanılacağını ve 8 kişinin birbiriyle yarışacağını belirtelim. Oldukça yüksek hızların görüleceğinden şüphe etmediğimiz bu mod için kesin bir tarih verilmedi fakat çok yakın zamanda oyuna eklenmesi bekleniyor.

İşin bir diğer kısmıysa burada kullanılacak olan uçaklar hasar aldıklarında bu hasarın oyunda gösterilmeyecek olması. “Ben yanımdakine çarparsam ne olacak?” diye düşünüyorsanız bu noktada muhtemelen yok olacaksınız ve yarış siz olmadan devam edecek.

Bunlar dışında Local Legends adlı güncellemenin de oyuna gelmesi bekleniyor. Saydığımız yenillikler oyuna ücretsiz olarak gelirken Junkers JU-52 adlı 3 motorlu uçağı kullanmak içinse para verilmesi gerekecek. Uçağın Türkiye fiyatı bilinmiyor ancak yurt dışında 14,99 dolardan satılacak.